王齊麟出戰亞錦賽暫別2周大兒　老婆曬萌照虧：怕被嬰兒忘記的爸爸

記者蔡宜芳／綜合報導

羽球金牌國手王齊麟在去年6月娶回前樂天啦啦隊女孩陳詩媛（十元），並於今年3月喜迎兒子的誕生。王齊麟4日透露，他為了「2026年亞洲羽球錦標賽」必須啟程，對愛子喊話「老爸要努力去幫你賺奶粉錢了」，還曬出了寶寶的萌照，吸引大票網友圍觀。

▲王齊麟夫婦在3月迎接兒子誕生。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

王齊麟在貼文中表示，自己已經當了兩周的新手爸爸，期間收到了來自各界的滿滿祝福。面對即將到來的亞錦賽，他在出發前特別致謝說：「謝謝大家一起分享我們的幸福與喜悅，辛苦老婆大人了！」也曬出兒子手拿迷你羽球拍的萌照，叮嚀說：「兒子要乖乖等我回來，老爸要努力去幫你賺奶粉錢了！」

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▲▼王齊麟分享愛子的照片。（圖／翻攝自Facebook／王齊麟/Wang Chi Lin）

而陳詩媛則在限時動態中分享王齊麟與兒子的合照，除了透露老公很會說故事哄睡寶寶，也俏皮調侃說：「要去比賽了，很怕被嬰兒忘記的爸爸。」一家三口的互動既可愛又溫馨。

▲陳詩媛透露王齊麟很怕被寶寶忘記。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）