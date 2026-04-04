回憶殺！曾沛慈《浪姐7》飆唱13年前《終極》神曲　高分衝熱搜第一

記者蔡琛儀／綜合報導

大陸節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）於昨（3日）晚正式開播，今年演出採不NG、無修音、真直播的方式播出，因此眾位姐姐們的初舞台演出也格外備受關注。今晚第二天初舞台直播，首位出戰的是金馬影后李心潔對上主持人謝楠，李心潔憑招牌歌曲〈自由〉拿下485分高分，接著出場的則是曾沛慈及舞蹈老師淡淡。

▲曾沛慈《浪姐7》拿下483分。（圖／翻攝《乘風2026》YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾沛慈帶來自己13年前的經典神曲〈一個人想著一個人〉，也是讓她事業攀上顛峰的《終極一班2》的片尾曲，開場穩定的清唱功力就讓觀眾全被征服，雖然她演唱到最後不慎一頭撞到自己手上拿的麥克風，但「曾沛慈夯爆了」詞條仍衝上微博熱搜第一，最後以483分的高分順利過關，初舞台分數排名第五，最終在「乘風Queen」人氣排名位居第二，僅落後張月。

曾沛慈說，第一次接到《浪姐》邀請時覺得很驚訝，也一點都不想放掉這個機會「這是我職業清單裡最想完成的」，對於近年〈一個人想著一個人〉翻紅，她笑說：「我還是想用作品，再次感動到不認識我的人。」

▲曾沛慈獻唱〈一個人想著一個人〉。（圖／翻攝《乘風2026》YouTube）

她賽後也發文，「想要再次感謝一路以來支持我的所有粉絲朋友，19年前的我大概從來沒有想過人生可以這麼充實精彩，因為唱歌、因為演戲、因為夢想、因為愛。」憶起當初得知能唱〈一個人想著一個人〉的興奮，「甚至帶著傳統式的牙套也努力把它錄完了。這首歌我唱了好多好多次，真的好多好多次；長大了才知道能擁有自己的作品甚至代表作，是多麼不容易又榮幸的事。」因此決定在初舞台上用唱歌征服種人，直言：「19年後再次回到比賽的舞台，我會用真心和百分之百的努力完成好作品，謝謝你們一路以來的鼓勵和支持，請和我一起遇見美好又美麗的自己。」