藝起發光星光齊聚馬來西亞　自掏腰包400萬兩天萬人爭睹

記者葉文正／馬來西亞古晉報導

由藝起發光團隊打造的「STILL 我在這裡」巡迴音樂盛會，節目由2024年起從台灣出發，於2026年4月正式跨海到馬來西亞。4月4日、4月5日在蒙福教會舉行二場演出，吸引約10000位觀眾到場，現場座無虛席，氣氛熱烈，成為當地近期最受矚目的大型音樂聚會之一，而藝人教友們由牧師宋逸民領頭，自費400萬跨海宣教，在每場五千人見證下熱唱演出。

▲宋逸民(左)與林義忠牧師領頭唱歌。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

熟悉的舞台內容與節奏，在不同城市再次上演，卻因現場規模與觀眾投入度，呈現出更強烈的舞台張力。今晚不少觀眾全程站立欣賞，只為完整參與這場結合音樂、故事與情感的夜晚。

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▲白家綺(右起)、陳維齡、吳東諺、與楊蒨時。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

此次演出由宋逸民、陳維齡領軍，攜手洪榮良導演團隊，以及多位熟面孔藝人共同登台。從音樂編排到舞台節奏，整場演出層次分明、主持人吳東諺、白家綺夫妻檔，以輕鬆真誠的方式分享人生轉折與成長故事，讓台下觀眾在笑聲與安靜聆聽之間，自然產生共鳴。

▲藝起發光在馬來西亞蒙福教會。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

節目開演就是整個藝人團隊浩浩蕩蕩的近50人組合的聯合歌舞表演揭開序幕，讓人為之驚艷，再加上大家都熟悉的歌曲，全場一同歡唱跳舞。接著進行到原住民音樂段落，由五燈獎及六燈獎得主陳艾美、林照玉帶來純粹嗓音與節奏，為整場演出增添文化層次，也成為觀眾討論度極高的亮點之一。

▲靈魂歌姬楊蒨時。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

隨後周子寒、小薰、陳宇風、葉家妤、鄧廣福、鄭尹翔、李柏翰接力獻唱民歌組曲，讓現場彷彿回到錄音帶與黑膠唱片的年代。緊接著技藝登場成亮點，紀詠勳扯鈴演出掀起全場驚呼，高速旋轉的扯鈴搭配音樂節拍與舞台燈光，展現高度專注與技巧美感。台下驚呼聲與掌聲不斷，也為整場節目注入不同於歌唱的動態能量，成功拉開演出層次。

▲藝起發光在馬來西亞蒙福教會。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

緊接著由超偶靈魂歌手楊蒨時帶來經典英文歌曲，搭配藝起發光舞團精彩的現代舞呈現，瞬間引發震撼，演出後段，白家綺、吳東諺、小薰、林道遠、胡藝芬、周子寒、林柏妤及沙畫大師莊明達所帶來藝起發光的原創作品，風格溫暖細膩，讓情緒自然沉澱。陳維齡也分享2022年神給她啟動詩歌音樂的異象，卻在福音劇拍攝完成後迎來巨大的風暴。然而，在眾人和教會代禱，以及藝人們彼此牽手同行中，上帝的愛帶領他們穿過最黑暗的時期。



在節目中，林道遠分享自己成長於破碎的原生家庭，如何在親人的陪伴與支持下慢慢被鼓勵、被接住，最後與妻子靜香共同建立和樂家庭；張文綺則敞開分享人生低潮與挑戰，如何一步步找回自我，也將家人帶入正向、充滿希望的生活。



壓軸時刻5,000人牽手同唱《牽我的手》，演出尾聲，在林義忠與宋逸民的帶領下，全場觀眾彼此牽起雙手，一同合唱《牽我的手》。5,000個聲音同時響起，舞台與觀眾席的距離消失，只剩下被陪伴、被連結的感受，也將全場情緒推向最高點。