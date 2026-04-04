陳天仁曾心死「不想再結婚」　曝點頭再婚日尪原因：全方位加分

記者蔡宜芳／綜合報導

女星陳天仁在今年3月和日本YouTuber河村一樹結婚，兩人目前也共同經營YouTube頻道，分享台日夫妻的生活。她在最新的影片中，分享了決定再婚的原因，坦言離婚後曾一度心死，認為「一輩子不會再結婚」，直到遇見一樹，被對方的真心打動。

▲陳天仁在3月底和一樹登記結婚。（圖／翻攝自Instagram／yishu_kazuki）

陳天仁在影片中坦言，剛離婚時心境消極，「我以為我一輩子就是不會再結婚了，然後我以為我這一輩子就算有交男朋友，我也不會讓他跟椒椒（女兒）見面。」認為除非要結婚，否則不輕易交往。

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陳天仁表示，當初一樹提議交往時，她還直接嗆聲：「你又沒有要結婚，我沒有要跟你在一起。」沒想到對方態度堅定，表示想結婚、想生小孩，並和她分享曾想當幼稚園老師的夢想。陳天仁笑說，雖然曾擔心一樹長得太帥、人氣正當紅，「怎麼可能想定下來」，但對方強烈的定心丸最終讓她徹底改觀。

▲陳天仁坦言自己原本沒有想再結婚。（圖／翻攝自YouTube／一樹與天仁の台日夫妻生活和一棵樹的一樹）

回憶起點頭答應求婚的瞬間，陳天仁坦承當時也被嚇到，還反問一樹：「你確定嗎？不會太快嗎？」但她認為，女性結婚必須要有警覺心，「如果對方沒辦法讓你加分，就不要結婚。」對她而言，加分包含經濟、情緒、快樂與安全感等全方位需求，而一樹在過去一年的相處中，每個層面都讓她感到加分，也使得原本封閉的心房重新開啟。

▲陳天仁大讚一樹對自己來說各方面都很加分。（圖／翻攝自YouTube／一樹與天仁の台日夫妻生活和一棵樹的一樹）

陳天仁表示，女兒是自己的第一順位，「如果我的小孩比我一對一的時候還要更快樂，那我覺得有必要趁她還小、趁她適應力強的時候，趕快組成一個家庭。」她也大讚一樹對女兒小胡椒的疼愛，直言看到兩人感情這麼好「真的很感動」。

對於外界認為她是因為狀態好、漂亮才有二婚機會，陳天仁謙虛回應，自己其實曾覺得「沒有人要」，內心非常缺乏自信。她是看到身邊朋友再婚過得很好的案例，才獲得勇氣，「一定要相信自己，一定要遇到一個跟你生活頻率相同的人。」