才控朱姓男星約砲動手！林倪安遭爆是「竊盜慣犯」　發聲明自清：同名同姓

記者孟育民／台北報導

女星林倪安近日在社群發文，指控朱宇謀涉及多項不當行為，包括對歷任伴侶動手、頻繁約女生發生關係，甚至讓女方連續吃了三次服用避孕藥，並表示「還有其他女藝人也曾受害」，事後朱宇謀坦承兩人曾經交往過，但否認相關指控，引發外界關注。然而昨（3）日有網友在Threads發文爆料，指自己上法院系統查詢「林倪安」相關資料，驚見多起民、刑事案件紀錄，對此林倪安也親上火線還自己清白！

▲林倪安指控朱宇謀掀熱議。（圖／翻攝自林倪安IG）

該網友貼出判決書內容，稱案件多涉及竊盜、侵佔及偽造文書等罪嫌，甚至留言直指「原來她是竊盜慣犯」，貼文曝光後迅速引來大批網友討論。不過，林倪安隨即透過限時動態澄清，強調該案件為「同名同姓」誤會，並貼出申請良民證的截圖自清。

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▲林倪安澄清外界誤會。（圖／翻攝自林倪安IG）



她無奈表示，「同名同姓的人這麼多，而且申請良民證這麼容易，真心不小心覺得，自己傷害別人，還要把別人朔造成有問題，真的是別白費心機了。」事實上，其中一則判決書所提及的被告，為「基隆44歲林姓男子」，與林倪安本人無關，證實整起事件為網友誤解所致。