tuki.首出國就是台灣！17歲站上小巨蛋　主辦保護真面目禁帶望遠鏡

記者吳睿慈／台北報導

日本最強少女tuki.在2023年以歌曲〈晚餐歌〉打開超高知名度，歌曲創下4億超高播放次，創造神話。她從未公開過真實長相，4、5日在台北小巨蛋開唱，更是她人生首次出國，出發前還寫下「人生第一次出國好期待啊，飛機好可怕！」相當可愛。她4日以〈一輪花〉揭開演唱會序幕，還用中文「大家好」打招呼，台下萬名歌迷歡呼。

▲tuki.首出國就是台灣，年僅17歲就站上台北小巨蛋。（圖／大鴻藝術BIG ART提供、Genta Tsukamoto攝影）



2008年出生的tuki.年僅17歲，出道以來從未露過臉，為保護她的真面目，日本國內演唱會場內嚴禁觀眾拍攝、攝影、帶望遠鏡以及任何會發光的物品。台北小巨蛋2場演唱會比照辦理，活動開演前，工作人員拿著大聲公再三叮嚀「不要拍照攝影，否則你真的會被請出去」，場內也有人穿著黑色背心，寫清楚場內觀看演唱會規則。

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隨著白色神秘布幕落下，tuki.彈著鋼琴現身於升降台上，帶來第一首歌〈一朵花〉，緊接著唱到〈地獄情書〉，她親切地用中文「大家好，我是tuki.」，接著切換日文說「今天一起開心的玩到最後吧」，而她首次出國，興奮地強調「這是我第一次來到台北，第一次來到海外，非常開心！」

▲tuki.台北小巨蛋開唱，2天共計吸引2.3萬人。（圖／大鴻藝術BIG ART提供、Genta Tsukamoto攝影）



tuki.療癒嗓音迴盪在小巨蛋場內，唱到〈HYURURIRAPAPPA〉時，她開心地喊著「一起唱」，全場氣氛嗨到最高點。此趟她還與樂團成員們前往夜市觀光，曬出所吃美食，竟有臭豆腐，tuki.用中文表達對臭豆腐的愛意：「真的很好吃！」她笑喊自己鼓起勇氣嘗試，愛上炸臭豆腐搭配台式泡菜。

樂團成員此時詢問觀眾「喜歡臭豆腐的人」，全場幾乎都舉手，接著又有人問「那討厭臭豆腐的人？」台下幾乎沒半位，他們幽默虧「該不會在台灣是不能討厭臭豆腐的嗎？」見證到臭豆腐在台的威力！

▲tuki.從未露過臉，現場禁拍攝，不能帶望遠鏡。（圖／大鴻藝術BIG ART提供、Kohei Nakaya攝影）



演唱會尾聲來到〈人生讚歌〉，隨著歌聲白色燈光照射全場，她感性表示：「今天謝謝大家把你們珍貴的時間交給我，不過我想其實我也是一樣的，我把珍貴的時間也交給了大家，我們彼此把重要的時間、重要的心意、重要的感受帶到這裡，才能像現在這樣待在同一個地方，我真的覺得這是一件很特別的事情。所以對我來說，比起把大家當成觀眾、歌迷，我更覺得我們是一起在努力過生活的夥伴，演出快要結束了，還剩下三首歌，今天真的、真的很謝謝大家謝。」隨後帶來〈晚餐歌〉，全場氣氛超催淚。