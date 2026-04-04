記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣歌手李洪基是樂團FTISLAND主唱，他性格直率大方，把粉絲當自家人般相處，4日更親自現身台灣粉絲主辦的「李洪基的女主角們花好月圓春酒宴」餐敘，絲毫沒打扮還頂著大素顏，陪著粉絲吃完一頓飯，令全場歌迷嚇傻，還有人笑喊「這鬆弛感沒在開玩笑」。

▲李洪基與李昇基即將在4日於高雄開唱。（圖／希林國際Chillin International提供）



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由粉絲主辦的「李洪基的女主角們花好月圓春酒宴」於4日在高雄的飯店舉行，粉絲們透過私訊的方式告知李洪基活動訊息，但沒想到，李洪基4日真的現身，甚至拿著筷子坐下來一起用餐。

▲李洪基把台粉當自家人一起吃飯，鬆弛感爆棚。（圖／threads／i_bestbass授權提供）



由於李洪基絲毫未妝髮，穿得相當休閒，旁邊雖然有工作人員隨行，但也不是大陣仗到，把粉絲當作自家人，場相關影片掀起大批台灣粉絲熱議，歌迷留言笑喊「他在演不熟的親戚」、「超像假日打電動打到一半下樓買瓶啤酒結果被媽媽抓來參加親戚聚餐的小兒子」、「不可能在台灣吃辦桌欸」。

有趣的是，根據帳號為i_bestbass的粉絲Liona所授權的影片裡，李洪基坐下吃飯的同時，還疑惑提問「為什麼要辦這個」，粉絲回答「好玩啊」，他無奈笑著回應「因為好玩找這麼多人？」超真實的對話令人會心一笑。