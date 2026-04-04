SJ神童主動爭取續留《宇宙啦啦隊》！　超暖內幕曝光

記者孟育民／台北報導

緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》本周第五集首播內容，延續職業級啦啦隊的震撼教育，味全龍小龍女Dragon Beauties帶來壓軸表演，並由宇宙啦啦隊成員組成的「龍Time龍See」同場挑戰同一首應援歌曲，能否在高強度舞台中突圍成功晉級呢？原本只答應出演兩集的神童，也透露爭取再來台擔任飛行評審的真實原因。

▲神童擔任《宇宙啦啦隊》評審。（圖／緯來提供）

從第二集開始至今，飛行評審神童都沒缺席，也親自揭露關鍵原因，據製作人B2透露，原本神童只有答應錄製兩集，卻因對節目產生高度興趣，主動爭取再度來台參與多錄2集：「 當初收到這個節目邀約的時候，就覺得很棒，可以親眼見到大家跳舞的樣子，又比觀眾們搶先觀看，看到大家成長的過程，真的覺得很開心。」言語間流露對選手進步的高度期待。

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▲《宇宙啦啦隊》成員卯足全力演出。（圖／緯來提供）

節目中味全龍啦啦隊「小龍女」一登場，從熱血應援到舞台創意，全面點燃現場氣氛，MC銀赫看完後直言：「曲風非常多元，而且很有活力，是很帥氣的表演。」同為評審的神童則形容整體表演「像在噴火的龍」，笑說：「雖然沒有真的噴火，但舞台真的有這種氣勢，可能因為穿紅色，看起來非常有能量。」