記者蔡宜芳／綜合報導

曾登上真人秀《再見愛人2》的大陸男星宋寧峰，在日前被踢爆出軌，掀起熱議，他也為此發文道歉、暫停演藝工作。而他出軌的對象「Q女」4日針對網友的疑問做出回應，強調自己確實受到男方欺騙，也控訴正宮張婉婷以私密照恐嚇、企圖惡意損毀她的名譽。

▲宋寧峰和妻子張婉婷曾一起參加《再見愛人》。（圖／翻攝自微博／再見愛人官微）

怒批男方隱瞞已婚 逼迫串供逃避責任

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Q女在聲明中直指宋寧峰是整起事件的「始作俑者」，不僅從交往初期就刻意隱瞞婚姻事實，用偽造的單身身分騙取感情，還在東窗事發後，於3月14日多次主動聯絡她、逼她一起編造謊言欺騙張婉婷。Q女透露，宋寧峰曾承諾會儘快辦理離婚，沒想到一切都是徹頭徹尾的謊言，對方自始至終毫無擔當，只想拉她下水掩蓋真相。

▲Q女分享和張婉婷的對話。（圖／翻攝自微博）

Q女強調，自己在交往中期，才驚覺宋寧峰與張婉婷仍有婚姻關係，當時多次質問男方，並要求分手，卻被對方以各種藉口拖延，直到被正宮發現。Q女也鄭重聲明，自己與宋寧峰交往期間，從未花過對方一分錢，更不存在外界傳聞因賠償談不攏才爆料的情況。她表示，自己是被步步緊逼，才選擇公開，也痛斥男方在關鍵時刻只顧自保，完全不顧她和張婉婷受到的傷害。

▲Q女聲稱宋寧峰為自保，打電話要她一起說謊騙張婉婷。（圖／翻攝自微博）

指控元配恐嚇威脅 私密照竟成攻擊武器

針對張婉婷，Q女表示，自己在事發後第一時間就主動致歉，也願意接受社會批判，然而，張婉婷雖然口頭答應息事寧人，背地裡卻「兩面三刀」。Q女控訴，張婉婷不僅多次拿著宋寧峰的手機對她惡毒咒罵，甚至還拿她的私密照片進行威脅，讓她嚇得兩度報警尋求法律保護。

Q女更爆料指出，張婉婷曾假意求她不要爆料，轉頭卻主動聯絡媒體，企圖公開她的私密照，還找水軍在社群平台對她進行集體攻擊、查看她與朋友的社交帳號，「再次我想請問張婉婷女士，前期我們溝通的如何解決，就是這樣的處理方式嗎？如果你心裡想魚死網破，大可直說，張婉婷毫無誠信可言，這種出爾反爾，陰奉陽違的做法，徹底突破了道德底線。」

▲▼Q女曬出張婉婷威脅自己的證據。（圖／翻攝自微博）

澄清並非為了流量 呼籲停止卑劣小動作

Q女澄清，自己曝光此事絕非為了流量，而是為了擺脫紛擾、回歸正常生活。她表示，自己始終保持誠懇、和解的態度，但在嘗試溝通無果後選擇主動避讓，沒想到卻換來變本加厲的騷擾。

Ｑ女最後再次向張婉婷致歉，表示自己在此事中確實有過錯，也對其造成了實際傷害，因此張婉婷的種種情緒她都認下，「最後如果你有任何想法都可以隨時和我溝通，而不是嘴上答應背地小動作不斷。」

▲張婉婷曾向Q女承認和宋寧峰在去年初就簽了離婚協議。（圖／翻攝自微博）