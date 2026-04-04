他收留流浪日籍男子一週「對方身份超大咖」　意外誕生神級合作

記者蔡琛儀／台北報導

曾獲金音金曲雙料肯定的歌手雷擎，將在下個月發行新專輯，近日搶先推出全新單曲〈微風微風〉，以復古老上海爵士風格為外衣，包裹遠距離戀愛的忐忑心境。靈感源自中文老歌〈玫瑰玫瑰我愛你〉的五聲音階，他融入50年代吉他跳躍律動，寫下一段遠距戀愛的心境轉折：「因為從沒有經歷過遠距離，所有的擔心和不確定讓我非常膽怯。」

▲ 雷擎推出復古爵士單曲〈微風微風〉。（圖／春雷音樂提供）

〈微風微風〉套上一層夜上海爵士濾鏡，前奏鐵琴與合聲女聲致敬50年代香港歌后崔萍的抒情質地，錄音過程中共同製作人徐振程更突發奇想，以一台老式對講機對主唱進行重新擴音，製造出留聲機般的微弱震動質地。雷擎也分享，外公外婆早年手信裡的海誓山盟成了這首歌復古氣質最深層的來源：「有時覺得那種浪漫好像不復存在了，所以這首歌也註定聽起來復古。」

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他還請到來自日本薩克斯風演奏家元晴Motoharu Fukada合作，Motoharu Fukada 是日本爵士樂界舉足輕重的人物，曾共同創立日本爵士樂團SOIL & "PIMP" SESSIONS，還榮獲BBC World Wide Award及Jazz Japan Award肯定，演出足跡遍及五大洲34個國家。

▲元晴Motoharu Fukada。（圖／春雷音樂提供）

當時元晴因海外巡迴臨時取消、一時找不到落腳處，雷擎便邀他借宿家中一週，兩人每天起床就即興錄音，意外完成合作，元晴更力讚：「這是一首非常幽默俏皮的歌曲，非常喜歡！」也觀察台灣音樂讓他想起90年代的日本，「有熱情和精力衝刺屬於自己的聲音，尚未被商業過度侵蝕。」