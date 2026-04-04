完美複製神基因！小布、裘莉愛女「小男生變正妹」　主動試鏡KPOP拍MV韓方嚇傻

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢昔日銀色夫妻檔布萊德彼特（Brad Pitt）與安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的愛女夏蘿（Shiloh Jolie），竟然進軍韓國流行樂壇了！近期有眼尖粉絲發現，今年20歲的夏蘿驚喜現身在最新的KPOP歌手多榮的MV中，女大十八變的精緻美貌，立刻在網路上掀起轟動。

▲「布裘」愛女夏蘿，近日演出KPOP歌手多榮的MV。（圖／翻攝自YouTube／STARSHIP）

完美複製爸媽神基因！昔日「小帥哥」蛻變大正妹

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從小備受全球媒體關注的夏蘿，童年時期總是以一頭帥氣短髮、穿著西裝的「小男生」中性打扮亮相，帥氣程度完全不輸老爸布萊德彼特。

▲夏蘿（中）過去喜歡小男孩的打扮，進入青春期後風格大轉換。（圖／CFP）



不過隨著年紀增長，夏蘿近幾年迅速抽高，不僅留起長髮、換上裙裝，整個人蛻變成仙氣飄飄的大正妹。她完美的臉蛋更是完全集結了爸媽的頂級神基因，深邃五官和豐厚的雙唇簡直是媽媽裘莉的「100%神還原翻版」，每次現身都讓網友驚嘆基因的強大。

憑實力主動參加試鏡！韓方嚇傻：不知她是星二代



這次夏蘿跨海展現才華，韓國經紀公司Starship娛樂於週四釋出了旗下女團宇宙少女成員多榮（Dayoung）的新單曲《What's a Girl to Do》MV預告。畫面中，夏蘿化身專業舞者，在精心編排的群舞場景中大展俐落舞姿，明星氣場完全藏不住。

▲布萊德彼特與安潔莉娜裘莉，曾是好萊塢最賞心悅目的一對銀色夫妻。（圖／達志影像／美聯社）



外界好奇這位好萊塢頂級星二代怎麼會參與韓國MV拍攝？對此，Starship娛樂的代表向韓媒透露，夏蘿完全是透過在美國舉辦的「公開試鏡」憑自身實力脫穎而出。

▲夏蘿（右）曾陪著媽媽安潔莉娜裘莉（中）出席電影《永恆族》的首映會。（圖／達志影像／美聯社）

代表極力澄清這絕對不是刻意安排的公關噱頭，並驚訝地表示：「其實就連在拍攝結束後，我們都完全不知道她就是安潔莉娜裘莉和布萊德彼特的女兒，直到最近才偶然得知這個身分！」也透露出夏蘿不靠父母光環、全憑實力追夢的態度，完整版MV預計將於下週二正式上線。