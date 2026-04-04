交往時間對不上！「IU李鍾碩分手愚人節新聞」被當真　韓媒零報導

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣情侶檔IU、李鐘碩（李鐘奭）交往4年鮮少對外放閃，卻不斷遭傳分手，近日，又有消息傳出兩人情斷，沒想到，消息來源竟是從秘魯傳出，標題連交往時間都對不上，不少人把愚人節新聞當真，鬧出尷尬笑話。

▲瘋傳IU、李鐘碩分手消息的是秘魯帳號，標題連交往時間都對不上。（圖／翻攝自FULL KOREA）



李鐘碩2022年底透過頒獎典禮高調認愛，後來才被《Dispatch》放出他與IU的約會照，兩人從10年好友昇華成情侶，目前穩定交往4年。沒想到，4月初竟有外媒瘋傳兩人的分手消息，消息源於秘魯的自媒體帳號「FULL KOREA」，但有趣的是，西班牙文標題寫下「IU、李鐘碩交往2年分手」，與兩人的交往時間根本對不上，很快就有網友發現是愚人節新聞，下方留言「愚人節快樂」。

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然而，「FULL KOREA」內文寫得煞有其事，讓不少人上當受騙，不僅衝上google熱搜，還有台灣媒體跟進報導。但實際上，南韓主流媒體沒有任何一家寫到IU、李鐘碩分手的相關報導，關於IU最新的報導，皆是在宣傳新戲《21世紀大軍夫人》。

▲▼關於IU的新聞，南韓媒體連「分」字都沒提到。（圖／翻攝自IU IG、Naver）



近來，IU主演的新劇《21世紀大君夫人》即將播出，她與男主角邊佑錫宣傳行程頻頻，更登上劉在錫網路節目暢聊，兩人初次合作其實是在《步步驚心：麗》，韓媒主要新聞皆是在宣傳新戲，對於愚人節假新聞零提及。