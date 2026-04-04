從姐姐變媽咪！楊晨熙首度「帶女兒同台」：我最夢幻的一天

記者張筱涵／綜合報導

藝人楊晨熙（果凍姐姐）迎來人生新里程碑，4日分享與女兒同台演出的畫面，感性表示這不僅是孩子的第一個兒童節，更是自己「最夢幻的一天」，溫馨畫面感動不少粉絲。

▲楊晨熙曾任兒童台姐姐果凍姐姐。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



當了近20年「果凍姐姐」 陪無數孩子長大

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楊晨熙在貼文中提到，自己擔任「果凍姐姐」已近20年，長年陪伴無數小朋友成長，是許多人童年回憶的一部分。這次她受邀參與屏東兒童嘉年華活動，以熟悉的角色站上舞台，依舊活力滿滿。

從現場照片可見，她身穿亮眼橘色表演服、綁著雙馬尾，在舞台上帶動唱跳，台下則聚集大批小朋友開心互動，氣氛熱鬧。

▲楊晨熙和女兒同台非常快樂。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



帶女兒一起登台 從陪伴別人到陪伴自己孩子

不同於過去的是，這次楊晨熙不只是「孩子們的姐姐」，更是帶著自己的女兒一起參與。她感性寫下：「沒想到有一天，可以和自己的女鵝一起站在台上跳舞。」照片中可見她與女兒在車上開心合照，小朋友露出燦爛笑容，母女互動自然又甜蜜，也記錄下珍貴的成長瞬間。

楊晨熙表示，這是女兒人生第一個快樂兒童節，同時也是她自己最難忘的一天。從舞台大合照中也能看到她與一群孩子開心比出勝利手勢，畫面充滿童趣與歡樂。