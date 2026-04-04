前田敦子「大尺度露毛照」遭疑人工貼的！　出版社1動作回應了

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星前田敦子睽違14年發表全新寫真集《Beste》，而且是「歷來最大尺度」，推出至今已經賣出6.1萬本，相當轟動。然而她的大尺度辣照遭質疑「假露毛」，引發日網議論，出版社近日發表聲明，也提及了在網路上引發爭議的話題。

▲前田敦子大尺度寫真集賣破6.1萬本，同時掀起「人工貼毛」爭議。（圖／翻攝自X）

前田敦子迎接出道20周年之際，宣布發行「最後一本」寫真集，以「大人的戀愛」為主題，並且在奧地利維也納進行拍攝工作，拍攝前已經設定是「挑戰過去最大尺度」，寫真集發售後，多張具有衝擊力的辣照在社群媒體上瘋傳，引發高度關注。其中日網討論最多的，是寫真集疑似有露毛照，以及透過服裝隱約可見的激凸照，日網甚至出現「是貼的吧」、「是假的吧」等推測。

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▲前田敦子多張大尺度辣照。（圖／翻攝自X）

講談社在聲明中詳細寫真集出版背景，並且提到「在X與網路新聞上，也出現了『是否為人工貼毛』的熱烈討論。」同時說明，「關於露出範圍，是在拍攝前經過多次討論後決定，並依此選擇服裝」。此外，聲明也強調：「『不做半吊子的作品』，為了呈現主題『大人的戀愛』，追求場景與服裝的真實感，盡量排除人工感，打造能讓人沉浸的作品』，是前田敦子本人與攝影團隊共同設定的目標。」

不僅如此，官方還向媒體釋出未公開照片，直接回應外界質疑的地方，等同正面否認「造假」傳聞。從銷量到話題都雙雙爆發，前田敦子這本「最後的寫真集」不只成功吸睛，也讓她的轉型之路大受矚目。