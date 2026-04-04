當果凍姐姐20年！「沒想到有一天可以和女兒上台」楊晨熙凍齡外貌現形

記者潘慧中／綜合報導

楊晨熙在兒童節這天，受邀南下屏東演出，重拾廣為人知的「果凍姐姐」身分，但今年對她而言意義非凡，原因是「沒想到有一天可以和自己的女鵝一起站在台上跳舞」。

▲楊晨熙再扮果凍姐姐。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



從曝光的舞台照中，楊晨熙換穿亮橘色的蛋糕裙，領口裝飾著顯眼的紫色蝴蝶結與精緻的花邊褶皺，色彩明亮活潑。她還綁起高高的雙馬尾，並綁上紫色的小蝴蝶結緞帶點綴，凍齡外貌與元氣滿滿的造型，讓台下觀眾彷彿瞬間回到與果凍姐姐共度的時光。

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▲楊晨熙外貌很凍齡。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



楊晨熙在文中感嘆，她當「果凍姐姐」這個角色將近20年，陪伴了無數小朋友成長。但她從沒想過，在身分轉換為人母之後，「可以和自己的女鵝一起站在台上跳舞。」

▲▼楊晨熙帶女兒一起南下過兒童節。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）



除了精彩的舞台表現，楊晨熙也分享了前往屏東途中的生活紀錄。照片中，只見她與女兒一起搭高鐵，女兒穿著粉紅色外套露出燦爛笑容，母女倆一同看著鏡頭，畫面十分溫馨，「她的第一個快樂兒童節，也是我最夢幻的一天。」