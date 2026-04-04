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《哈利波特》胖表哥暴瘦30kg！　同框男神「大尺度口交性虐戲」震驚坎城

記者蕭采薇／綜合報導

還記得《哈利波特》系列電影中，那個總是欺負哈利的「惡霸胖表哥」達力嗎？英國男星哈利梅林近年來狂甩30公斤肥肉，整個人脫胎換骨化身帥氣型男。近期他更在大膽挑戰性虐題材的愛情電影《後座力》中，與「瑞典男神」亞歷山大史柯斯嘉上演超露骨的口交與主奴調教戲碼。

▲哈利梅林甩30KG演性虐戲《後座力》親密戲獲好評。（圖／海鵬提供）

▲影史最性感、最甜蜜的男男組合《後座力》獲讚「同志版格雷」。（圖／海鵬提供）

兩人破尺度的狂野激戰不僅讓影迷看傻眼，去年在坎城影展首映時，更讓全場觀眾起立致敬、爆出長達8分鐘的熱烈掌聲。

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甩開惡霸標籤！暴瘦轉型獲讚「巔峰級的演出」

1989年出生的哈利梅林來頭不小，外公正是英國資深名演員派屈克特勞頓（Patrick Troughton）。雖然童星時期以「達力」一角紅遍全球，但他並未被框架侷限，先是在劇場界默默耕耘磨練演技，接著陸續接演柯恩兄弟的《西部老巴的故事》，以及與前任蝙蝠俠克里斯汀貝爾（Christian Bale）飆戲的Netflix電影《淡藍之眸》。

▲哈利梅林甩30KG演性虐戲《後座力》親密戲獲好評。（圖／海鵬提供）

▲哈利梅林在新片《後座力》飾演壁花男孩，愛上重機騎士無法自拔。（圖／海鵬提供）

他過人的演技實力，甚至曾被國際媒體大讚是「巔峰級的演出」。而這次在《後座力》中的破格轉型，更是讓他一舉驚豔國際影壇。

▲哈利梅林甩30KG演性虐戲《後座力》親密戲獲好評。（圖／海鵬提供）

▲英國男星哈利梅林，近年來急甩30公斤演出性虐愛情片《後座力》。（圖／海鵬提供）

為愛剃光頭當抖M！史柯斯嘉狂讚：我們是一起走過來的

在新作《後座力》裡，哈利梅林化身為個性隨遇而安、帶點溫暖氣息的壁花男孩「科林」。劇中他對俊美狂野的重機騎士「雷」（亞歷山大史柯斯嘉 飾）一見鍾情，就此深陷於這段無法自拔的虐戀中。哈利梅林透露，當初一翻開劇本就被這段真摯卻放肆的愛情深深吸引，直呼自己「瞬間著迷」並立刻點頭接演。

▲哈利梅林甩30KG演性虐戲《後座力》親密戲獲好評。（圖／海鵬提供）

▲哈利梅林演出《後座力》最難的是坐重機後座的飆車戲，一度不敢上座。（圖／海鵬提供）

為了完美詮釋這個為愛固執的角色，他不惜剃光頭髮，更瘋狂投入摔角與合唱訓練。他將角色那種膽怯卻又惹人憐愛的層次感拿捏得死死的，讓對手演員史柯斯嘉都忍不住給予高度肯定與信任，感性表示：「我們是一起走過來的」。

拍露骨床戲沒在怕！男星吐實：坐重機後座最恐怖

令人意外的是，面對片中大量的高難度性愛場面，哈利梅林絲毫不覺得尷尬；反倒是坐在重機後座狂飆的戲碼，讓他嚇到差點不敢上車，心有餘悸地坦言：「真的滿恐怖的」。最後是靠著專業車手們傳授秘訣，告訴他「把自己當成一袋馬鈴薯就行了」，他才終於克服恐懼，盡情享受在風中奔馳的快感。

▲哈利梅林甩30KG演性虐戲《後座力》親密戲獲好評。（圖／海鵬提供）

▲哈利梅林甩30KG，演性虐戲《後座力》親密戲獲好評。（圖／海鵬提供）

哈利梅林也憑藉這部話題神作，以黑馬之姿接連奪下希臘鐵薩隆尼基、瑞典斯德哥爾摩、西班牙瓦拉多利德等三大國際影展的影帝寶座，更強勢問鼎英國獨立精神獎最佳男主角。《後座力》一刀未剪完整版將於4月30日在台上映。

 

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後座力亞歷山大史柯斯嘉Alexander Skarsgård哈利梅林Harry Melling

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