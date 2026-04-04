記者張筱涵／綜合報導

CPBL樂天桃猿啦啦隊、同時也是TPBL臺北台新戰神啦啦隊隊長的「全能女神」Mika，近日受邀前往日本參加北海道日本火腿鬥士「台灣日」活動，4日開心發文分享現場體驗，不僅大讚球場環境，還曝光多張應援與幕後花絮照，掀起粉絲關注。

▲Mika前往日本參加台灣日活動。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）



直呼球場「美到停不下來」 溫泉看球引話題

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Mika透露，這次能到日本參與台灣日活動讓她「超級無敵開心」，並形容球場環境令人驚艷，「這座球場真的是美到，我一直眼睛停不下來」，連美食街也讓她印象深刻。她更分享，場館內甚至設有飯店與溫泉設施，可以邊泡湯邊看比賽，讓她直呼「真的太享受了」，也期待未來有機會親自體驗。

▲Mika分享台灣日花絮照。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）



從曝光照片中可見，Mika戴上可愛動物耳造型，在球場內外開心拍照，不僅在觀眾席前比出應援動作，也與球場吉祥物、啦啦隊成員合影留念，氣氛相當熱鬧。

她也參與場邊活動，與球員及活動嘉賓一同合影，展現台灣應援文化魅力。現場畫面中，Mika身穿紅色應援服搭配外套，造型亮眼，成為焦點之一。

火腿12：1大勝 全壘打滿場嗨翻

Mika表示，當天比賽結果也讓人更加開心，日本火腿鬥士以12比1大勝對手，「這天有好多全壘打」，讓整體觀賽體驗更加精彩，直呼「球場體驗真的超棒的」。

手掌寫滿日文小抄 私下努力一面曝光

除了活動紀錄外，Mika也分享一段私下花絮影片，畫面中手掌密密麻麻寫滿日文筆記，她也幽默表示「去到日本認真練日文的小抄，寫滿我的小手」，展現努力準備的一面。

▲Mika手掌寫滿小抄。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）



【Mika IG全文】

超級無敵開心 來到火腿鬥士隊的台灣日

這座球場真的是美到 我一直眼睛停不下來

美食街也超美

球場內甚至還有飯店歲可以泡溫泉看比賽

（真的太享受了希望有機會來體驗）

最後更開心的是 台灣日12:1 火腿隊有贏球啦

這天有好多 全壘打

球場體驗真的超棒的

謝謝聯盟的照顧

好開心啦啦啦

（最後一個是 花絮 去到日本 認真練日文的小抄）

寫滿我的小手