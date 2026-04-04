誠意十足！啦啦女神Mika曝台灣日幕後花絮 手掌密密麻麻「日文小抄」
記者張筱涵／綜合報導
CPBL樂天桃猿啦啦隊、同時也是TPBL臺北台新戰神啦啦隊隊長的「全能女神」Mika，近日受邀前往日本參加北海道日本火腿鬥士「台灣日」活動，4日開心發文分享現場體驗，不僅大讚球場環境，還曝光多張應援與幕後花絮照，掀起粉絲關注。
▲Mika前往日本參加台灣日活動。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）
直呼球場「美到停不下來」 溫泉看球引話題
Mika透露，這次能到日本參與台灣日活動讓她「超級無敵開心」，並形容球場環境令人驚艷，「這座球場真的是美到，我一直眼睛停不下來」，連美食街也讓她印象深刻。她更分享，場館內甚至設有飯店與溫泉設施，可以邊泡湯邊看比賽，讓她直呼「真的太享受了」，也期待未來有機會親自體驗。
▲Mika分享台灣日花絮照。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）
從曝光照片中可見，Mika戴上可愛動物耳造型，在球場內外開心拍照，不僅在觀眾席前比出應援動作，也與球場吉祥物、啦啦隊成員合影留念，氣氛相當熱鬧。
她也參與場邊活動，與球員及活動嘉賓一同合影，展現台灣應援文化魅力。現場畫面中，Mika身穿紅色應援服搭配外套，造型亮眼，成為焦點之一。
火腿12：1大勝 全壘打滿場嗨翻
Mika表示，當天比賽結果也讓人更加開心，日本火腿鬥士以12比1大勝對手，「這天有好多全壘打」，讓整體觀賽體驗更加精彩，直呼「球場體驗真的超棒的」。
手掌寫滿日文小抄 私下努力一面曝光
除了活動紀錄外，Mika也分享一段私下花絮影片，畫面中手掌密密麻麻寫滿日文筆記，她也幽默表示「去到日本認真練日文的小抄，寫滿我的小手」，展現努力準備的一面。
▲Mika手掌寫滿小抄。（圖／翻攝自Instagram／lyud_fly）
【Mika IG全文】
超級無敵開心 來到火腿鬥士隊的台灣日
這座球場真的是美到 我一直眼睛停不下來
美食街也超美
球場內甚至還有飯店歲可以泡溫泉看比賽
（真的太享受了希望有機會來體驗）
最後更開心的是 台灣日12:1 火腿隊有贏球啦
這天有好多 全壘打
球場體驗真的超棒的
謝謝聯盟的照顧
好開心啦啦啦
（最後一個是 花絮 去到日本 認真練日文的小抄）
寫滿我的小手
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