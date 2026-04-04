謝霆鋒港大開講！金手鐲意外成亮點…網認出「王菲26年前定情物」

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星謝霆鋒於昨日（3）受邀出席香港大學講座，與學子分享媒體未來。沒想到他戴的金手鐲意外成為網路熱門話題。有網友指出，該手鐲疑似是他與天后王菲的「定情信物」，自2000年至今已將近26年。

▲謝霆鋒受邀出席香港大學講座。（圖／翻攝自微博）

謝霆鋒港大帥氣現身

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謝霆鋒在社群網站曬出講座現場照，並感性發文：「很高興在香港大學 School of Future Media 和大家分享與探討。」照片中的他穿著深啡色長袖Polo衫，配戴一副精緻的透明方框眼鏡，展現出成熟穩重的知性氣質。

▲謝霆鋒戴的金手鐲成為亮點。（圖／翻攝自微博）

博主曬26年對比照

一連串照片中，謝霆鋒左手腕上戴的手鐲，被推測是卡地亞（Cartier）的金手鐲。有娛樂博主曬出一連串對比照，將2026年的謝霆鋒與2000年時期的王菲看演唱會的穿搭照，推測是兩人在2000年熱戀時情侶款手鐲，王菲在出席活動與演唱會時也曾多次配戴同款信物。兩人都曾各自經歷過婚姻又離婚，於2014年世紀復合。

▲娛樂博主曬比對照，推測謝霆鋒手鐲是與王菲26年前定情物。（圖／翻攝自微博）

不過另外有網友認為謝霆鋒戴的不是定情手鐲，「謝霆鋒十幾年前的衣服都在穿呢，何況飾品」、「手環和王菲沒關係」。還有人為謝霆鋒前妻張柏芝發聲「我替張柏芝感到不值」、「那張柏芝是怎麽回事」。