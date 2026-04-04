楊謹華褲子超短！路邊被拍「解放透視黑絲」美腿全看光 48歲身材不科學

記者潘慧中／綜合報導

楊謹華儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她4日便在社群網站上傳一系列穿著熱褲、在街頭漫步的照片，窈窕身材完全看不出來已經48歲，立刻吸引大批網友按讚朝聖！

▲楊謹華褲子超短！（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



照片中，可以看到楊謹華身穿一件磚紅色的長風衣，內搭同色系的蝴蝶結領襯衫，營造出具有層次感的視覺效果。最吸睛的莫過於下半身大膽搭配的綠色蕾絲極短褲，異材質的碰撞不僅打破了風衣的沈穩感，更在走動間流露出低調的華麗，搭配粉膚色尖頭高跟鞋，完美詮釋出都市熟女的優雅。

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▲▼楊謹華解放透視黑絲襪。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



除了絕佳的穿搭品味，楊謹華長年維持的極致體態更是眾人關注的焦點。在風衣隨風飄起的瞬間，她大方秀出一雙令人驚嘆的逆天長腿，腿部線條在透膚黑絲襪的修飾下，更顯得勻稱且緊實，渾身散發出自信的強大氣場。

▲▼楊謹華還和老公一起入鏡。（圖／翻攝自Instagram／cheryllovel0ve）



此外，楊謹華還有感而發地說，最近「腦袋瓜一直在不停的運轉」，內心有許多想法交織在一起，坦承暫時還理不出一個完整的方向，「但我慢慢發現，這其實是人生會一再經歷的過程，一段一段地出現，也一段一段地陪著自己成長～。」

談及心境上的轉變，楊謹華指出現在與以前最大的不同，在於她「不再很慌張地想抵達哪裡」，反而開始學會放慢腳步，喜歡上這種思緒未定的「留白」狀態。她認為透過讓思緒在心裡慢慢沉澱的過程，能讓自己更平靜地與內心對話。