遭夏克立指控「愛不到毀了」！　前經紀人氣炸反擊：無中生有的惡習

記者孟育民／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，去年正式結束16年婚姻關係，不料，狗仔葛斯齊近日再度踢爆，指稱夏克立與有小孩的女粉絲發生關係後「射後不理」，且夏克立前經紀人Serene證實「確實有女性與她聯繫」，面對排山倒海的指控，夏克立4日拍影片回應，痛批內容遭到「惡意剪輯」。對此，前經紀人Serene再度公開發聲，反擊相關說法，雙方各執一詞，事件持續擴大。

▲夏克立跟前經紀人雙方說法不一。（圖／翻攝自夏克立IG）

葛斯齊昨公布錄音檔：「你（夏克立）想栽贓經紀人是愛不到你毀了你，你還大言不殘說經紀人和我是戀人？」對此，Serene否認此事，自己與夏克立始終維持專業合作關係，從未發展私人情感，「我很明確拒絕過他」，並強調對團隊成員一視同仁，「有同理心不代表是男女關係。」她也澄清，從未對外表示與夏克立交往，相關說法皆非事實。

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針對外界爆料內容，Serene指出，曾有女性向她反映相關情況，並質疑夏克立是否涉及不當行為。她更直言，葛斯齊與她聯繫僅為查證事件，並非外界所傳的「戀情」，對於相關說法感到相當荒謬。

此外，Serene也語帶保留指出，夏克立在圈內評價早有爭議，開砲說：「夏克立先生，在娛樂圈你一直沒辦法重啟事業不是沒原因，知道你真面目的人不少，在你最落魄潦倒時，是你求我當你的經紀人的，你都承認在最低潮的期間，我幫了你很多，你對我的惡意詆毀，愛撒謊，操控人心，無中生有的惡習， 夠了沒？」



