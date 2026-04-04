李又汝孕後尾椎爆炸痛　挺六月肚助兒童　「腹中寶寶男變女超驚人」

記者葉文正／馬來西亞古晉報導

藝起發光教會宋逸民、陳維齡今天（兒童節）在馬來西亞蒙福教會協助下，前往「救世軍古晉兒童中心」幫助失依兒童，包括李又汝、張晏塵兩位準媽媽，以及新手媽媽鄭亦真也都到場，李又汝透露，因為有舊傷，導致尾椎錯位爆炸痛，這次挺孕肚到馬來西亞搭飛機也是相當辛苦，手也長出腱鞘囊腫，最主要胎中寶寶還從男生變女聲，讓夫妻倆又驚又喜。

▲藝起發光宋逸民、陳維齡與鄭亦真、李又汝、張晏塵等，前往古晉救世軍古晉兒童中心參與公益活動。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

民視八點檔花旦李又汝懷孕後狀況不少，這次搭機尾椎爆炸痛，「我還假裝去上廁所，過去髖關節出過車禍，懷孕後，五個月後尾椎還錯位，痛到沒辦法走路，嫂嫂帶我去針灸減緩不適，加上過去拍戲演壞人會被摔來摔去，被打後手腕有舊傷，懷孕後手腕跑出腱鞘囊腫，醫生說是組織液排不掉，幸好其他孕吐那些症狀都還好，前陣子辦性別趴，我還以為懷男生，結果羊膜穿刺，變成女生，醫生說只要有生殖器不可能翻盤，結果穿刺報告出來，又說是健康女寶寶，我跟老公都超開心，因為懷孕後就一直禱告想要女兒，沒想到美夢成真。」主播鄭亦真則說女兒的衣服可以傳下去給李又汝女兒，李又汝的寶寶則已五個月大。

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▲李又汝已懷孕三個月。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

而李又汝雖然尾椎爆痛，但各種治療暫時都不能做，只能忍，也沒有去按摩，並說幸好老公會幫她按摩，減緩不適。

▲藝起發光宋逸民(中)與陳維齡(左)捐款到兒童中心。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）

台視女星張晏塵提到，懷孕初期後有泌尿道感染，住院等狀況，中期就快樂似神仙，把腹中女兒稱呼是「小櫻桃」，「我孕中真的吃太多櫻桃，幸好妊娠糖尿已經檢驗過了，目前胖14公斤，大家都說我胖好多，懷孕特別愛吃櫻桃，才六個月很多人以為我要生了，人生體重達到顛峰，已67公斤，只要老公說我變胖，我就會不爽，不過老公也變胖了。」

▲張晏塵透露自己狂吃櫻桃。（圖／藝起發光與蒙福教會提供）