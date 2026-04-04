〈心太軟〉是他寫的！65歲超大咖音樂教父宣布新身份「要去蓋房子」

記者蔡琛儀／台北報導

有「華人音樂教父」美譽的小蟲，43年來創作超過1000首膾炙人口的流行金曲，剛滿65歲的他回首過往，笑言自己一路走來都是「反差角色」：「國中時爸爸希望我當醫生，我卻走入音樂療癒大家，好似成了『音樂醫生』；讀的是美術相關，卻用音樂呈現聽覺美感。」自嘲是被音樂耽擱的醫生或設計家，現在也決定要自己設計蓋房子。

▲▼小蟲有「華人音樂教父」美譽。（圖／小蟲提供）

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小蟲回憶，國中時因不愛讀書、個性叛逆與父親有了齟齬，隻身從高雄北上讀美術科系，1983年因緣際會寫下鄭怡唱紅的〈小雨來得正是時候〉，自此開啟音樂量產生涯。他坦言，美學始終是心中念念不忘的遺憾，「音樂插進來，人生就偏了」，如今65歲反而更有感：「到了一定年紀，不用再去證明什麼，而是要積極去尋找年輕時想做卻沒做的事。」

這樣的起心動念，讓小蟲決定重拾對美學的熱情，計畫親自設計並蓋一棟滿足自己美學理念的房屋，藍圖已著手草繪。他笑說音樂創作向來不設框架，「沒有隨波逐流的趕流行，反而更能揮灑自在」，杜德偉的〈鍾愛一生〉是藍調、李麗芬的〈愛江山更愛美人〉是中國風，在當時都帶起華語歌壇新風潮。談及詞曲創作，他透露心底藏有千則「不能說的秘密」：「詞曲創作者就好像一位醫生，絕不能透露病情，這是醫德！」

▲小蟲和任賢齊相當要好，曾替他寫過〈心太軟〉等曲。（圖／小蟲提供）

邁入65歲的小蟲，近年常走入大自然、在森林中吐納習取靈動，也讓他對文字與美學更加講究，「極簡、平淡，是65歲之後該走的新人生之路」。他笑說除了拿敬老卡，65歲還有很多當年沒做到的理想要實現，是屬於自己的「2.0圓夢」，豁達心境讓人看見這位音樂教父最真實的模樣。​​​​​​​​​​​​​​​​