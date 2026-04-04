台鋼女神「招牌空氣瀏海突消失」！罕見露額頭 一粒認：感覺不一樣

記者潘慧中／綜合報導

台鋼Wing Stars啦啦隊女神一粒（趙宜莉）憑藉亮麗外貌、葉保弟應援曲在網路爆紅，儘管工作變得忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。近日格外引起討論的是，她難得曝光撥開瀏海、露出額頭的照片，讓人眼睛為之一亮！

▲一粒難得撥開瀏海。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）



一粒通常都頂著空氣瀏海入鏡，沒想到，她4日罕見上傳許多張瀏海被撥成中分的照片，大方展現飽滿的額頭輪廓，也更加襯托出V字巴掌臉，渾身散發出知性氣質。

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▲一粒罕見露額頭。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）



對於新的瀏海造型，一粒自己看了也直呼「不一樣的感覺」，僅透過瀏海弧度與分線的細微變化，演繹了截然不同的時尚氛圍，不變的是精緻妝容、充滿仙氣的笑容依舊。

▲一粒通常都頂著空氣瀏海入鏡。（圖／翻攝自Instagram／ilixoxov）



事實上，一粒不只擅長應援，就讀輔仁大學時期，雙主修織品服裝學系織品服飾行銷組、法文系的她，多益成績高達960分，因此之前還在邦交國史瓦帝尼總理、親王來台參訪T1職籃台南台鋼獵鷹主場時，憑藉出色的外語能力成為禮賓成員之一。