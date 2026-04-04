台灣之光！金曲樂團邀金馬影帝助陣「殺進2大國際影展」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲台語樂團百合花再傳捷報，收錄於2024年專輯《萬事美妙》的單曲〈怪味〉MV，雙雙入圍美國亞特蘭大電影節及紐約獨立製作電影節，成為少數獲提名的亞洲作品。樂團開心表示：「很高興能透過影像把音樂帶到美國，感謝所有夥伴讓這股『怪味』成功飄散出去！」

▲百合花〈怪味〉MV入圍美國亞特蘭大電影節、紐約獨立製作電影節。（圖／自來有限公司提供）

〈怪味〉以警示寓言的勸世歌詞，展現樂團對社會的細膩觀察，MV透過各種荒謬奇怪設定，集結成最怪的世界觀。創立逾50年、具備奧斯卡入圍資格的亞特蘭大電影節，每年吸引超過120個國家參與，今年音樂錄影帶獎項共選出19部作品，〈怪味〉是其中唯二入選的亞洲作品，將與來自美國、英國、德國等地的優秀導演作品同場競逐。

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〈怪味〉MV由美籍導演Haoyan of America執導，曾入圍金曲獎最佳MV並獲首屆金狼獎最佳導演，更特別邀請金馬影帝李康生擔綱演出，在MV中展現幽默逗趣的一面。李康生曾在同一年於威尼斯、坎城、柏林三大影展皆有作品參展，並寫下入圍主競賽14次的亮眼紀錄，是當今入圍次數最多的華語演員，百合花也興奮直呼：「影帝果真有影響力！」

▲〈怪味〉MV請到李康生出演。（圖／自來有限公司提供）

近期百合花動作頻頻，本周將參戰台灣祭並與饒舌團體Multiverse同台，笑稱「難得跨入嘻哈界，歡迎大家來看『馬提花』全新組合！」4月18日世界唱片行日也將推出首張專輯《燒金蕉》實體卡帶，並現場錄製黑膠及競標。​​​​​​​​​​​​​​​​