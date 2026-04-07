4月7日星座運勢／巨蟹偏財運極佳！ 水瓶順利賺取價差
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：做事放寬心態
感情：情意相扶珍愛
財運：順利賺取價差
幸運色：米白色
貴人：處女
小人：水瓶
雙子座 ♊
工作：突破自我限制
感情：情有獨鍾愛意
財運：虧損彌補完成
幸運色：香檳色
貴人：天秤
小人：雙魚
天秤座 ♎
工作：熱情激情動力
感情：花前月下情興
財運：調整生活預算
幸運色：可可色
貴人：金牛
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：勇於創造願景
感情：甜蜜依偎浪漫
財運：期待再創高峰
幸運色：茶綠色
貴人：雙子
小人：射手
金牛座 ♉
工作：工作表現優異
感情：真心實意愛心
財運：走過辛勤時光
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：雙子
處女座 ♍
工作：保持樂觀自信
感情：情牽心動美好
財運：獲利滿滿入袋
幸運色：桃紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：不再懼怕未知
感情：甜蜜浪漫幸福
財運：偏財運很不錯
幸運色：蕉黃色
貴人：雙魚
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：領悟自我價值
感情：心意相通靈犀
財運：賺外快的機會
幸運色：玫瑰色
貴人：射手
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：修正思考方向
感情：熱情洋溢浪漫
財運：觀望市場行情
幸運色：鮮橘色
貴人：魔羯
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：經營策略成功
感情：美好時光甜蜜
財運：標的物有價值
幸運色：奶茶色
貴人：獅子
小人：天蠍
獅子座 ♌
工作：保持開放心態
感情：風花雪月浪漫
財運：資金靈活運用
幸運色：水藍色
貴人：天蠍
小人：獅子
射手座 ♐
工作：取得不凡成果
感情：心心相印珍惜
財運：暫時休息片刻
幸運色：芋紫色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響