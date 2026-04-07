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4月7日星座運勢／巨蟹偏財運極佳！　水瓶順利賺取價差

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：做事放寬心態

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感情：情意相扶珍愛

財運：順利賺取價差

幸運色：米白色

貴人：處女

小人：水瓶

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：突破自我限制

感情：情有獨鍾愛意

財運：虧損彌補完成

幸運色：香檳色

貴人：天秤

小人：雙魚

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：熱情激情動力

感情：花前月下情興

財運：調整生活預算

幸運色：可可色

貴人：金牛

小人：處女

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：勇於創造願景

感情：甜蜜依偎浪漫

財運：期待再創高峰

幸運色：茶綠色

貴人：雙子

小人：射手

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：工作表現優異

感情：真心實意愛心

財運：走過辛勤時光

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：雙子

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：保持樂觀自信

感情：情牽心動美好

財運：獲利滿滿入袋

幸運色：桃紅色

貴人：水瓶

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：不再懼怕未知

感情：甜蜜浪漫幸福

財運：偏財運很不錯

幸運色：蕉黃色

貴人：雙魚

小人：金牛

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：領悟自我價值

感情：心意相通靈犀

財運：賺外快的機會

幸運色：玫瑰色

貴人：射手

小人：魔羯

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：修正思考方向

感情：熱情洋溢浪漫

財運：觀望市場行情

幸運色：鮮橘色

貴人：魔羯

小人：天秤

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：經營策略成功

感情：美好時光甜蜜

財運：標的物有價值

幸運色：奶茶色

貴人：獅子

小人：天蠍

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：保持開放心態

感情：風花雪月浪漫

財運：資金靈活運用

幸運色：水藍色

貴人：天蠍

小人：獅子

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：取得不凡成果

感情：心心相印珍惜

財運：暫時休息片刻

幸運色：芋紫色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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