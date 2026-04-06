4月6日星座運勢／天秤座享受浪漫 魔羯桃花陸續來
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：做事活力增加
感情：詩情畫意雅緻
財運：消費有所節制
幸運色：米黃色
貴人：牡羊
小人：天蠍
雙子座 ♊
工作：工作很有計劃
感情：肯大方好相處
財運：買房支出減少
幸運色：丹寧色
貴人：金牛
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：放鬆緩解壓力
感情：愛情甜美體貼
財運：如既往的穩定
幸運色：艷紫色
貴人：射手
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：不錯創意想法
感情：桃花運陸續來
財運：金錢敏銳度高
幸運色：金黃色
貴人：天秤
小人：射手
金牛座 ♉
工作：做事拿捏分寸
感情：桃花多朵朵開
財運：可望回收借款
幸運色：水藍色
貴人：獅子
小人：金牛
處女座 ♍
工作：心緒平靜穩定
感情：理想溝通互動
財運：穩定投入資金
幸運色：鐵灰色
貴人：天蠍
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：工作進程穩定
感情：展現自己才藝
財運：前輩指導規劃
幸運色：嫩橘色
貴人：水瓶
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：突破事業發展
感情：積極表現自己
財運：團結合作賺錢
幸運色：純白色
貴人：處女
小人：魔羯
雙魚座 ♓
工作：對人和善熱情
感情：有望告白成功
財運：勤奮努力賺錢
幸運色：銀光色
貴人：巨蟹
小人：雙魚
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：職場人氣增加
感情：單身者受關注
財運：懂得控制開銷
幸運色：正紅色
貴人：金牛
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：計劃細節詳細
感情：才華吸引桃花
財運：正確消息情報
幸運色：墨黑色
貴人：雙魚
小人：處女
射手座 ♐
工作：真誠尋求和解
感情：感情細水長流
財運：財務心想事成
幸運色：青綠色
貴人：魔羯
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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