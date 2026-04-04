《孤獨美食家》回來了！松重豐認拍完電影版想退休　續演原因曝光

記者吳睿慈／綜合報導

日本人氣系列劇集《孤獨的美食家 第11季》回歸！延續過往風格，由松重豐主演的五郎將走訪各個城市尋覓神級美食，深受粉絲喜愛的原作者單元「QUSUMI隨意晃」也將同步回歸。而常放話要辭演的主演本人松重豐，坦言完成電影版後本是最佳退場時機，但因為種種原因，決定繼續「吃下去」，他還忍不住感嘆：「這就是人生啊。」

▲《孤獨的美食家》開播至今已邁入14年，目前迎來全新一季。（圖／LINE TV提供）



《孤獨的美食家》自2012年開播至今邁入第14年，劇中描述經營進口雜貨貿易的井之頭五郎（松重豐 飾），在拜訪客戶的途中走遍大街小巷，憑藉直覺尋找心儀餐廳，自由自在享用美食的過程療癒了無數觀眾。《電影版 孤獨的美食家》在全球上映後更創下驚人票房紀錄，成功將「吃貨大叔」五郎的魅力推向最高峰。

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▲松重豐原本打算退休，但決定「繼續吃下去」。（圖／LINE TV提供）



談到睽違3年半將播出全新一季，松重豐先是自爆原本打算「退場」，坦言：「這系列已經拍了10季，加上特別篇《各自的孤獨的美食家》，以及去年的劇場版，就退場時機來說，是最理想的時候！」不過因為各種因素，他決定繼續演出，忍不住感嘆說：「與其抗拒命運，不如選擇接受，把眼前端上來的料理好好吃完！這也是人生。不，這就是人生啊。」許多老粉則笑喊：「嘴上說想退休，但肚子還是很誠實嘛！」、「看到五郎說『這就是人生』，我就放心了，這才是我們熟悉的五郎。」

製作人小松幸敏透露，常有粉絲詢問何時會有新系列，現在終於能大聲宣布「讓大家久等了！」他表示第11季維持一貫「不刻意、不改變」的風格，整整12集的內容，將走訪各個城市尋覓神級美食。《孤獨的美食家 第11季》每週六在LINE TV上架更新。