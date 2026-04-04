黃明志「提超狂祭品」回老家！認：花了幾百萬 現身墓園全被拍

記者潘慧中／綜合報導

黃明志在清明節前夕於社群網站分享祭祖的照片，並且語帶幽默地寫下「清明時節買古馳，借問LV何處有」，這次大手筆的祭品更是立刻引發網友關注。

▲黃明志現身墓園。（圖／翻攝自Instagram／namewee）



紙紮精品箱超吸睛！黃明志雙手負重「名牌包」入鏡

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照片中，可以看到黃明志身穿白色T恤與藍色五分褲，背對鏡頭站在墓園中，雙手各提著一只仿名牌的巨大紙紮箱，讓祭祖儀式顯得既氣派又帶點超現實的幽默感。

砸「數百萬人冥幣」不手軟！黃明志備妥兩大箱資產

除了亮眼的仿精品紙紮箱，黃明志還透露，這次大手筆花了幾百萬「人冥幣」，購入兩個超大紙紮箱，「每年這個時候都要買一堆冥牌貨回老家。」

▲黃明志最近回老家祭祖。（圖／翻攝自Instagram／namewee）



「紙醉金迷」祭祖引熱議！黃明志創意舉動展現真性情

黃明志在貼文最後幽默地說，「希望阿公阿婆能過著紙醉金迷的生活」，照片背景是晴朗的天空與寧靜的墓園，與他手中浮誇的精品紙紮形成強烈對比，充分展現了黃明志一貫大膽且不按牌理出牌的作風。