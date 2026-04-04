刷新紀錄！周杰倫新巡演「豪砸5億、出動87台貨櫃車」5萬人看傻

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）第9次世界巡演首站昨（3日）起在杭州奧體中心體育場（大蓮花）起跑，取名「煙花杭州嘉年華II周杰倫2026世界巡迴演唱會」，將每個城市的特色結合周杰倫的歌曲命名，讓巡演所至的每個城市都有自己專屬的演唱會名稱，為各地的演唱會創造獨一無二的回憶。

▲周杰倫全新巡演霸氣回歸。（圖／杰威爾提供）

杭州站以「煙花」命名，源自〈煙花易冷〉的綿長意境，也道出杭州的浪漫，首場吸引5萬人參與，三場演出累積15萬人，而周董此次豪氣以高規格製作，演唱會的9套服裝都是來自巴黎的設計師金永星打造，舞台上以3500片的LED給觀眾最飽滿的視覺享受，更是全球首用9款電腦燈，除了展現傳統燈具的效果外，更能靈活呈現多樣圖形與視覺層次。

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舞台上兩座12公尺高的巨型機器人以及開場時周董現身的14公尺高巨型機甲，是特別請老師傅手工打造的不鏽鋼作品，造價近4000萬台幣，所有硬體設備以87台40呎的貨櫃車運進體育場，光舞台搭建就耗費15天的時間，可見工程的浩大，成本目前粗估已超過5億台幣，不僅是上一套演唱會的翻倍成本，也再次刷新周杰倫演唱會成本紀錄。

▲▼演唱會上的巨型機器人、巨型機甲都是特別請人手工打造，造價近4000萬元台幣。（圖／杰威爾提供）

開場以視覺特效打造的「冰封世界」，隨著大雪融化、雷射光切出了一道門，「環狀炸水」特效噴發，隨之映入眼簾的是14公尺高巨型機甲，當機甲開啟它的座艙，周杰倫以王者歸來的氣勢，一連帶來新歌〈太陽之子〉、〈無雙〉兩首歌曲，氣勢非，周董與28位身著螢光服的舞者，以熱力四射的舞蹈，燃爆全場粉絲熱情。

他上個月剛推出全新專輯《太陽之子》，這次演唱會也一連首唱多首新歌，包括〈太陽之子〉、〈誰稀罕〉、〈那天下雨了〉、〈湘女多情〉、〈I Do〉、〈女兒殿下〉，加上粉絲點歌的〈愛琴海〉共7首新歌，還有不少歌迷在他唱〈女兒殿下〉時，紛紛模仿歌曲裡Jacinda的聲音呼應，讓周董又驚又喜：「大家怎麼都知道這裡要這樣唱？」

▲周杰倫首唱7首新歌。（圖／杰威爾提供）

周杰倫還現場問歌迷：「你們有想念我嗎？最近我出新專輯，你們都有聽嗎？」粉絲抱以熱情的回應，周杰倫笑說：「我覺得好像很多朋友還是喜歡老歌對不對？不過有些新加入的歌迷朋友，你們也喜歡新歌對吧？因為老歌又多了一份回憶，回憶是會加分的，會有一種青春的情懷在裡面。」