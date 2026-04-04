一隻阿圓脫了「只剩內衣褲」！薄紗透視超兇上圍 深溝S曲線被看光

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber「一隻阿圓」以旅遊、美食等主題影片走紅，目前頻道已有96萬人追蹤。不時會與粉絲分享生活的她，在連假的第一天深夜上傳了一系列內衣照，火辣身材立刻吸引1.9萬人按讚朝聖！

▲一隻阿圓看到這組照片忍不住笑出來。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



照片中，可以看到阿圓分別演繹了沈穩黑色、奢華深紫以及溫柔灰棕3種色系的內衣褲。造型設計細膩，罩杯上半部拼接了透氣的薄紗，下半部則鋪滿精緻的立體花卉蕾絲，展現出法式優雅的層次感。

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▲一隻阿圓解放3種顏色的內衣。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



從側身與正面的拍攝視角可見，阿圓擁有令人稱羨的直角肩與緊緻的手臂線條，平坦的腹部幾乎不見一絲贅肉，與呼之欲出的渾圓半球形成完美的S曲線，散發出自信且健康的活力。

▲一隻阿圓自信展現好身材。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



事實上，阿圓曾被部分網友懷疑豐滿上圍「是做的」，後來只好親上火線澄清「是天生的」。至於豐滿上圍的養成秘訣，阿圓透露小時候都會喝媽媽自製的木瓜牛奶，「一天一杯」，而且她沒有很常吃炸雞，「因為我爸媽會阻止。」