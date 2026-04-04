麻豆倒閉前預告拍《逐玉》！海報「武安侯戴金面具」網：還想看呢

記者陳芊秀／綜合報導

華語成人平台「麻豆傳媒」於4月2日在官網宣布結束營運，引發極大討論。而網友發現平台社群帳號曾PO文稱要翻拍爆紅的《逐玉》，還有海報曝光，近日仍有網友留言詢問：「我還等著看呢。」

▲麻豆傳媒倒閉前曾預告拍《逐玉》。（圖／翻攝自X）

網友轉發麻豆傳媒曾發表一款海報圖，貼文內容大膽又露骨地重新定義了原著角色，並指女主角是蘇暢飾演，男主角是言嘉佑。「麻豆版逐玉」海報更模仿《逐玉》的海報構圖，不同的是男主角戴著金色面具。隨著麻豆傳媒4月2日宣布結束營運，網友輪番留言「別呀！我還等著看麻豆的逐玉呢～你要是倒了，武安侯的床戲我就等不到了啊」、「說停就停」、「一個麻豆倒下了，千千萬萬個麻豆站出來」。

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▲麻豆傳媒倒閉前曾曬出海報，疑似要拍《逐玉》。（圖／翻攝自X）

還有網友好奇留言，「到底有沒有拍好？還是只是設計了個海報？」、「誰有麻豆，求發我，我想看看」、「比起麻豆版逐玉先等到的居然是麻豆倒閉的消息」、「我還想看呢」。

蘇暢透露平台宣布結束營運前一天還在工作，沒想到得知平台停止營運，在社群發文「突然的決定噢，今年很奇妙，幾乎所有人都是新出發新轉型，想不到平台也是，那就讓命運的小齒輪都轉動起來吧。」

▲蘇暢發文告別平台。（圖／翻攝自X）

平台海報點名演「武安侯」的言嘉佑，轉發麻豆傳媒永久關停的公告，發文告別「麻豆app結束了，很榮幸我曾經參與過那段華語Av的黃金年代，也在裡面留下過許多作品，謝謝那個時代，讓我看見多面樣的自己，如今麻豆是一個句點，但不是我的終點，嘉佑 加油！Keep Fighting。」

▲言嘉佑發文「謝謝那個時代」。（圖／翻攝自IG）