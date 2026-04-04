卡古賣雞蛋糕4個月「不擺攤了」！超衝決定曝 揭真實原因：快到臨界點

記者潘慧中／綜合報導

藝人卡古（章瑞麟）3月底宣布結束在七堵的雞蛋糕擺攤生活，正式邁入店面經營的新階段。他感性謝過七堵與基隆人的照顧，並透露這4個月的創業養份已轉化為口碑，讓他決定開始找店面，地點選在內湖，預計於5月初正式開幕，消息一出引發不少熟客與粉絲期待。

▲卡古4個月前創業擺攤賣雞蛋糕。（圖／翻攝自Instagram／mr.cagu）



告別七堵市場人情味！卡古最後一次擺攤兩點完售

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回顧最後一天的擺攤生活，卡古透露生意相當不錯，雞蛋糕在下午兩點就完售，餅乾與飲料也幾乎賣光光，「謝謝七堵與基隆人的照顧，還有市場附近攤商哥哥跟姐姐的照應。」這段日子他感受到不少人與人之間的情誼，甚至有許多客人因得知是最後一次營業特地前來，讓他決定帶著這份友善前往下個地點。

▲卡古和女友一起打拼。（圖／翻攝自Instagram／mr.cagu）



扛物料爬四樓達臨界點！卡古揭轉戰店面內幕

談到決定從攤車轉為店面的契機，卡古坦言體力與保存是主因。他解釋，每次擺攤收攤需耗時兩小時，而且「每次揹物料四樓爬上爬下 快到一個臨界點」，加上夏天將至，為了維護麵糊與物料的品質，加上希望實現現調手搖飲的計畫，在因緣際會下看了幾次店面，找到租金與位置皆合適的地點，「就突然決定要衝店面了。」

愚人節簽下人生首份租約！卡古拿下內湖不到十坪店面

最終，卡古在1日正式簽下人生第一次租店面的合約，「感覺自己有跨了一大步出去」，目前規劃自16日入店後，利用約20天的時間進行簡單裝潢與設備打理，目標定在5月初正式開幕。

▲▼卡古宣布告別擺攤人生，找到新店面啦！（圖／翻攝自Instagram／mr.cagu）



循「Ken哥」開店模式？卡古謙遜回應地段差異

面對創業新挑戰，卡古坦言現在心情既緊張又倍感壓力，因為從設備、裝潢、水電到進貨品項，全部都要自己親自打理。看到有網友建議可以遵循藝人阿Ken的開店模式，運用模仿天賦吸引客人時，卡古則謙虛回應，「Ken哥那邊是非常精華地，我這邊是有差一些，而且客單價差蠻多的，所以我是比較低規格啦 而且沒辦法請員工，就自己跟女朋友好好打拼。」

▲卡古回應網友。（圖／翻攝自Facebook／卡古章瑞麟）



四月整月不營業！卡古全力投入內湖新店籌備

卡古希望由這個第一間小小的起點開始，未來能夠開枝散葉，讓雞蛋糕事業經營得越來越好。為了讓店面呈現最好狀態，他宣布4月份為準備期，整整一個月都不會營業，期待5月開幕後能與大家在新店面再次相見。