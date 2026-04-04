夏克立遭控射後不理！　拍片反擊「錄音遭惡意剪輯」：我不是壞人

記者陳芊秀／綜合報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，去年正式結束16年婚姻關係，不料，狗仔葛斯齊近日再度踢爆，指稱夏克立與有小孩的女粉絲發生關係後「射後不理」，且夏克立前經紀人Serene證實「確實有女性與她聯繫」，並強調雙方已於今年3月終止合作。面對排山倒海的指控，夏克立4日拍影片回應，坦承葛斯齊手中的錄音確實存在，但痛批內容遭到「惡意剪輯」。

▲夏克立拍片發聲，反擊連日來遭控射後不理、逼墮胎等傳聞。（圖／翻攝自IG）

根據葛斯齊日前爆料，夏克立與一名女粉絲P女發生不正當關係，並揭露事件始末。據悉，P女於2024年透過私訊請求夏克立教她英文，隨後兩人開始聯繫。今年初，夏克立返台處理離婚訴訟時，P女主動接機，並邀請夏克立前往她家，兩人隨即發生親密關係。然而，雙方對事件的說法各執一詞，夏克立聲稱自己遭遇強迫，甚至表示自己有「性功能障礙」，而P女則指控是夏克立主動挑逗。更令人震驚的是，P女之後告知夏克立自己懷孕，但夏克立表示拒絕負責，並在錄音中表明「這小孩我不可能要」，進一步證實兩人之間的關係不單純。

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夏克立在IG發影片說明，關於「懷孕」或「墮胎」傳聞，他斷然否認，並說：「如果你是台灣人，有健保卡就可以查到證據，但事實上就是沒有發生，完全沒有這件事。」他認為音檔該關鍵句出現前就被切斷，導致大眾接收到錯誤資訊，呼籲大眾去葛斯齊網站聽完整版錄音。

此外，夏克立最後說「哎…為什麼要抹黑我？我不是壞人…。」他片中還提到台灣的法院對外國人非常的不公平。