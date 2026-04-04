T.O.P回歸再度提BIGBANG！　太陽、GD念舊情秒發文⋯粉絲淚應援

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天王T.O.P過去曾是BIGBANG一員，但他自主宣布退團，不再與成員有往來，並把重心放在戲劇與個人活動上，近日，他帶著首張個人正規專輯《ANOTHER DIMENSION》，自2013年推出的單曲後，時隔13年回歸，收錄歌曲〈OVAYA〉雖再次宣言「我離開BIG-BANG」，但前成員太陽、GD依舊給予祝福，團體舊情未滅。

▲T.O.P時隔13年推出音樂作品。（圖／翻攝自T.O.P IG）



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T.O.P帶著首張個人正規專輯《ANOTHER DIMENSION》回歸，其中，收錄歌曲〈OVAYA〉的歌詞提到「過去輝煌的歷史留下，帶著全新的覺悟，I’m so sorry but I loved 我離開，BIG-BANG」，另一首歌曲〈完全瘋了！〉也寫到「I’m so sorry but I’m 20歲的BIG-BANG’S WAY，只留下被撕得破碎的傷口的我的粉絲們」，歌詞裡也透露出，他深知歌迷傷心的情緒。

▲▼太陽、GD發文應援。（圖／翻攝自太陽、GD IG）



這次回歸，T.O.P再次切割BIGBANG，但GD、太陽念舊情，兩人在4日皆給予應援，分別在自己的IG帳號上轉發他的新專輯，太陽甚至放上一個雙手合十的拜託手勢圖案，對於昔隊友舊情未滅，看得歌迷感慨萬分，希望他們各自安好。