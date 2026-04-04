T.O.P.大唱新覺悟「我愛我離開BIGBANG」　太陽發文幫宣傳新專

記者張筱涵／綜合報導

韓團BIGBANG出身的T.O.P.（崔勝鉉）推出新專輯後再度引發關注，他在歌詞中直接提及BIGBANG並寫下「我離開了」，被外界解讀為正式宣告與團體切割，掀起熱議。

▲T.O.P.出新專輯。（圖／翻攝自Instagram／ttt）



睽違13年回歸 歌詞直言「我離開BIGBANG」

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T.O.P.於3日發行首張正規個人專輯《ANOTHER DIMENSION》，這也是自2013年後，時隔約13年再次展開個人活動。

其中收錄曲〈OVAYA〉有幾次提及BIGBANG，第一段副歌表示「「在這個荒謬的世界裡，videos new post 『When will you comeback？』 還是很可怕，很可怕，（很可怕），I'm so sorry but I loved曾經的我的BIGBANG，就算失去了很多，也毫不猶豫，let it go」，第二段副歌則寫下「將華麗的過去留作歷史，帶著新的覺悟，I'm so sorry but I loved 我離開了 BIGBANG」。

另一首〈Studio54〉則提到「被撕裂得支離破碎、滿身傷痕的我的fans，像母親一樣為我擔心的那些ex girlfriends，從Prada皮鞋換成更輕鬆的Vans，I'm so sorry but I loved，20代的BIGBANG, say less，全部都拋開，輕輕地放下，傷口塗上藥膏，我這殘酷的業報，高喊萬歲，像Papillon一樣，遲來的準時下班，我一個人閃耀，宣告解放，收起小丑表演，新的頻率警告，更高維度的路線，Not too bad, I've cut 'em off. Bang, bang, you know what I'm saying, boy？」

此外，在歌曲〈SELF CRUCIFIXION〉後段，還加入過去毒品事件的新聞聲音，以及當時封鎖粉絲帳號的爭議素材，進一步引發關注。

是否反省或美化過去？輿論意見分歧

對於T.O.P.此次創作，外界出現兩極解讀。有部分網友批評，他將過去因吸毒事件對團體與粉絲造成的傷害，包裝成「藝術創作」或「受傷靈魂的敘事」，質疑過於自我合理化。

也有聲音指出，T.O.P.過去曾表示不會在韓國復出，並在個人社群與資料中刻意淡化BIGBANG痕跡，如今再以歌曲提及團體，態度前後矛盾。

不過另一派則認為，歌詞中反覆出現的「I’m so sorry」，其實傳達對成員與粉絲的愧疚與道歉之意，並非單純切割。T.O.P.過去受訪時也曾坦言，自己曾讓家人與粉絲承受巨大痛苦。

太陽公開應援 被解讀成「不再回歸」訊號

在爭議持續延燒之際，BIGBANG成員太陽則透過社群發文支持T.O.P.新專輯，為對方加油。此舉被外界解讀，一方面等同否定近期因出道20週年而傳出的「T.O.P.回歸BIGBANG」說法，另一方面也顯示，即使T.O.P.選擇單獨行動，成員之間仍保有尊重與支持。

▲太陽幫宣傳。（圖／翻攝自Instagram／__youngbae__）

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