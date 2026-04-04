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離婚老外機師復出！台女星《浪姐7》全開麥大走音　直播親回負評

記者陳芊秀／綜合報導

女星江語晨過去曾參與周杰倫《最長的電影》MV演出，被受封「J女郎」。婚後淡出螢光幕並育有一對兒女的她，自去年宣布與美國機師丈夫離婚後，積極透過社群平台重整形象，並加入陸綜《乘風2026》（以下稱《浪姐7》）再戰樂壇，然而昨日直播節目唱到走音，引發熱議。

▲▼江語晨《浪姐7》全開麥演唱成名歌曲卻大走音，親回負評。（圖／翻攝自微博）

▲江語晨《浪姐7》全開麥演唱成名歌曲卻大走音，親回負評。（圖／翻攝自微博）

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《浪姐7》最新的初舞台中，曾發行過個人專輯的江語晨選擇演唱成名曲《最後一頁》，因現場直播多次走音而陷入尷尬局面。最終，她以358分的成績，不敵獲得477分的同組對手孫怡。而孫怡被部分觀眾質疑其伴奏中混合人聲以掩蓋唱功不足，網路討論火速掀起爭議。

面對演唱走音的負面評論，江語晨直播節目中大方回應：「跑調也不是什麼很大的事情，因為之前在簽唱會還有什麼演唱會，這是非常正常的事。」她表示，自己已有十多年未踏上舞台，深刻體會到「人不可能都是完美的」。她強調能有機會站上舞台、結識其他演藝圈前輩（姐姐們）已讓她很開心。

江語晨更幽默自嘲：「不只是奶茶（廣告形象），我還是可以唱歌的，給我一些機會吧！你們不會跑調嗎？我就問」。她承諾未來會更加努力提升實力，並以「開心就好」的豁達心態面對比賽挑戰，最後說道：「但我會更努力啦，好啦，我們大家就一起努力。對，人不可能完美的。」

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江語晨浪姐7乘風2026

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