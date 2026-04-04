記者張筱涵／綜合報導

韓國視障創作者金韓率近日公開面對長年惡意留言，坦言即使經營頻道近7年，仍持續遭到質疑與攻擊，甚至被指「假裝看不見博關注賺錢」，讓他感到相當委屈。

▲金韓率面對惡評十分無奈。（圖／翻攝自YouTube／원샷한솔OneshotHansol）



金韓率2日在YouTube頻道「원샷한솔（One Shot Hansol）」上傳新影片，久違與製作團隊一起進行「讀惡評」單元。他在影片中看到多則質疑留言，包括「是不是假裝視障博關注賺錢」、「明明看得見卻裝看不見，是欺騙全國的騙局」等內容，坦言「頻道經營快7年了，現在還是會看到這種留言」，難掩失落情緒。

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看到歧視留言當場語塞 無奈嘆：找還是很多

更令人難受的是，有網友留言「如果是視障就該乖乖待在家」，金韓率一度說不出話，再做出擦眼淚的動作，口氣十分無奈地表示，雖然頻道整體惡評不算多，但「只要去找，還是會有這麼多」，也反映出網路環境的現實。

不過金韓率也提到，許多粉絲會主動在留言區反駁惡評者，對此相當感謝，成為持續創作的重要支持力量。

▲金韓率以正向心態面對惡評。（圖／翻攝自YouTube／원샷한솔OneshotHansol）



曾被傳植入馬斯克晶片 親自闢謠回應

事實上，金韓率不僅面對惡評，也曾因不實傳聞困擾，今年3月曾親自澄清「在美國見了馬斯克並植入腦部晶片」的說法，幽默回應「行李都還沒收，護照也還在抽屜裡」，直接否認相關傳言。

金韓率於2010年因罕見疾病失去視力，2019年開設YouTube頻道，至今已活動約7年，持續分享視障者的真實生活。他也曾透露已申請參與馬斯克旗下「Neuralink」視力恢復技術的臨床試驗，希望未來能有新的可能。