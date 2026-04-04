高速公路全積水！凌晨「突被事故車擋道」 倪暄嚇：最後一刻才看到

記者潘慧中／綜合報導

曾被球迷譽為「最美啦啦隊員」的倪暄，目前擔任台灣職業排球聯盟臺北伊斯特的啦啦隊應援團長，儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活。沒想到，她3日凌晨在高速公路上遭遇驚魂時刻，事後心有餘悸地說「剛差一點高速撞車」。

▲倪暄發現越往南部，雨下越大。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）



倪暄凌晨先是在Instagram限時動態分享了一張從車內往外拍攝的照片，畫面中擋風玻璃佈滿雨滴，視線極為模糊，「越往南雨越大是還好嗎？」隨後，她更曬出手機收到的「大雷雨即時訊息」警訊通知，顯示雨大到發布警報，她也親自證實「高速公路上全積水了」，惡劣的天候狀況讓原本普通的車程變得險象環生。

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▲倪暄心有餘悸地說「高速公路上全積水了」。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）



回憶起驚險的一幕，倪暄心有餘悸地說「真的快嚇死」。她透露當時路段不僅沒有路燈，還伴隨超大豪雨，視線非常差，沒想到快車道上竟突然出現一台事故車。由於環境昏暗加上雨勢遮蔽，直到最後一刻才看到該事故車，情況一度十分危急。

▲倪暄差點高速撞車。（圖／翻攝自Instagram／eli_o528）



所幸在千鈞一髮之際，駕駛的開車技術很好，才在最後一刻閃過事故車，而且車輛完全沒有打滑失控。對方事後還跟倪暄說，若當時換成她開車「絕對失控了」。經歷這場死裡逃生的驚魂記後，她不斷祈禱感謝，「大家行車平安」，希望不要再有人遇到類似危險。