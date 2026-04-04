道英感性長文「他依然是我愛的Mark」　罕見撂重話：別揣測成員不和

記者張筱涵／綜合報導

韓團NCT成員Mark宣布退團，引發粉絲震撼。隊友道英3日透過社群發聲，表達對Mark的理解與支持，強調將「持續為他加油應援」，同時也呼籲外界不要對成員關係產生不必要的揣測。

▲道英將繼續支持Mark。（圖／翻攝自Instagram／do0_nct、onyourm__ark）



道英力挺Mark 喊話理解他的選擇

[廣告]請繼續往下閱讀...

道英表示，自己已決定理解Mark所有的心情，「我決定理解我所愛的Mark所有的心情，也決定會持續為他加油應援」。他坦言，雖然無法代替Mark傳達想法，但希望大家能夠不帶偏見地傾聽對方長久以來的真心與煩惱，兩人也有長時間溝通過：「因為他是我最愛的朋友之一，現在也依然是我不變所愛的朋友」。

暫別NCT 127 未來仍留重聚可能

針對未來動向，道英表示，短時間內將無法看到Mark與NCT 127一起活動，但也未把話說死，「如果未來某個時刻有機會再次一起活動，我會努力做好準備與規劃」，為重聚留下可能性。

同時道英也強調，NCT 127未來仍會以完整團體精神持續活動，「不會是少了誰的NCT 127」，而是會如同與粉絲的約定，帶來值得驕傲的舞台。

強調成員無不和 籲停止揣測

對於外界關注的團內關係，道英罕見語氣強烈回應，表示若出現對Mark與成員間的懷疑與揣測，「我想我會被無法承受的悲傷與委屈所吞沒」，希望粉絲能守護團體與粉絲長年建立的情感。

▲道英發文談論Mark退團。（圖／翻攝自Instagram／do0_nct）



【道英SNS全文】

大家好，我是道英。

我認為什麼都不說、只是讓時間這樣流逝，既不像我，也不像NCT 127，所以我決定用我的語言表達我的心情。

因為他是我最愛的朋友之一，現在也依然是我不變所愛的朋友，所以我們長時間地傾聽彼此並分享想法。

雖然過程中有許多我們彼此交流過的故事與心情，但在已有結論、也就是「現在」的情況下，比起將一切攤開來說，我認為依照當前的狀況來表達「我們」的心情會更好。

我決定理解「我所愛的Mark」所有的心情，也決定會持續為他加油應援。

雖然我無法代替Mark傳達他的心情，但如果大家能不帶偏見地傾聽Mark長久以來的真心與煩惱，我將非常感謝。

雖然暫時無法再看到與Mark一起活動的NCT 127，但如果未來某個時刻，有機會再次展現一起活動的模樣，若那樣的時刻到來，我會努力做好準備與規劃。

未來的NCT 127，不會是少了誰的NCT 127，

而是會如同與NCTzen約定的一樣，不論以什麼樣的形式存在，都能讓人感到驕傲與自豪，

成為一支不會帶來遺憾舞台的團隊。

最後有一件事我想堅定地說明。

如果對於Mark與成員之間產生懷疑與揣測，我想我會被無法承受的悲傷與委屈所吞沒。

拜託大家，真的拜託

讓我們能夠守住這10多年來與粉絲一同建立的屬於我們的美好。

最後，NCTzen們！

我認為無法強行平撫這份無可避免的失落與悲傷，

但我會努力帶給大家比現在更好的未來與幸福。

感謝大家閱讀這篇長文。