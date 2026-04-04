涉性侵案審理中！日諧星「公園賣年輪蛋糕」　官司纏身還欠下巨債

記者陳芊秀／綜合報導

日本諧星齊藤慎二是搞笑團體「叢林口袋」前成員，2024年因涉嫌在外景車內性侵20多歲女性，全案於今年3月正式開庭審理。而他遭經紀公司吉本興業解約，演藝工作全無，近日被目擊在公園賣年輪蛋糕。

▲齊藤慎二涉性侵案開庭審理中！被目擊公園賣年輪蛋糕。（圖／翻攝自X）

齊藤慎二3月28日、29日週末在東京代代木公園擺攤賣年輪蛋糕，除了拼命招攬客人，還擺出招牌搞笑POSE與客人合照，服務精神十足，但是現場民眾透露，當天活動漢堡、烤肉等攤位人氣更高，他的蛋糕攤不算大爆滿。而他賣蛋糕時，正好被知名主持人有吉弘行目擊，後來有吉弘行在廣播節目吐露此事，回憶說：「我想說還是不要跟他搭話，就從遠處偷拍了一張照片。」並將照片傳給了「叢林口袋」另一位成員太田博久。

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據社會線記者透露，齊藤慎二被指控2024年7月在外景巴士內性侵女性，受害女性在第二次審理出庭作證，詳細說出如何遭到迫害。而他曾提出2500萬日圓的和解金，條件包含「能繼續從事演藝活動」、「不追究刑責」等，但遭受害女性堅定拒絕，對方要求「實刑判決」。目前外界認為齊藤慎二被判刑的機率相當高。

齊藤慎二生計陷入困境，自去年（2025）4月起開始在日本各地擺攤賣年輪蛋糕，然而案件審理期間，仍以藝人形象當賣點賣蛋糕，引發外界質疑。而且他去年11月與合作的蛋糕公司爆發金錢糾紛，被公司指控160萬日圓的營收與找零被「帶走」，他則表示因兩個月沒領薪水，才保留款項。還有知情人士爆料，他早在當藝人時期，就因賽馬欠下巨債，涉性侵案雖然提出2500萬和解金，但外界認為他不可能有這筆錢。外傳他累積的債務已達數千萬，甚至傳出超過1億日圓，從財務現況到人際關係都令人憂心，未來動向變成外界關注焦點。