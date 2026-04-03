AV女優繪戀空隱身當1年上班族　自認「搞砸了」曝近況：暫不回業界

記者蔡宜芳／綜合報導

日本AV女優繪戀空（絵恋空）近日開設YouTube頻道，透露自去年4月起為了圓夢，隱藏身份當了一年的「普通上班族」，學會了不少技能。不過，她坦言自己挑戰失敗，已經離開公司，也承認因身心狀況不穩，目前暫無回歸業界的計畫，未來將先把重心放在經營YouTube。

▲繪戀空透露自己悄悄當了一年的上班族。（圖／翻攝自Instagram／erensora_official）

繪戀空在影片中，坦誠分享了消失這段日子的去向，她表示，自己在去年4月去當了上班族，「我當時想著這是我最後一次機會成為夢想中的『普通女孩』，無論如何都想嘗試看看當上班族，所以就去公司上班了。」她表示，自己不僅學會了使用Excel，也了解了社會新鮮人的金錢觀與儲蓄重要性。雖然在職場中也體會到「職場霸凌確實是存在的」，但所幸並未被識破AV女優身份而遭威脅的情況，「一直都很和平地工作著。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼繪戀空分享近況。（圖／翻攝自YouTube／絵恋空の絵空事）

然而，回歸「普通人」生活一年後，繪戀空坦言自己「搞砸了」。她透露，目前心理狀態不穩定，經常發生一醒來就沒法下床，或無法踏出家門的情況，因為擔心給業界添麻煩，所以暫時不會回到業界，「我也體會到，從我以前離家出走、居無定所，到進入這個業界，自己一直以來的生活與社會脫節得有多嚴重。」所以打算先靜養，並透過YouTube頻道以輕鬆、悠閒的方式與粉絲互動。