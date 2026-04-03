BLACKPINK Jisoo員工福利超狂！　「豪送10萬名牌包」人人有份

記者蔡宜芳／綜合報導

韓國女子天團BLACKPINK成員Jisoo在2024年自立門戶，成立個人經紀公司BLISSOO。她近日被員工爆出豪送每位員工一個DIOR名牌包，總價估計破千萬韓幣，大方舉動讓網友直呼：「好想去當實習生！」

▲Jisoo在2024年自立門戶。（圖／翻攝自Instagram／sooyaaa__）

BLISSOO的員工近日紛紛在社群曬出精緻名牌包的認證照，畫面中，有4個單價超過韓幣400萬元（約新台幣9.3萬元）的高級包款，其中一款在品牌官方網站上售價甚至高達韓幣445萬元（約新台幣10.4萬元）。員工們激動地附上「I love you, CEO」、「Jisoo最棒」及「謝謝代表」等文字，暗示是來自Jisoo的禮物。

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▲Jisoo的員工曬出名牌包認證照。（圖／翻攝自Instagram）

根據韓媒《Star News》報導，經過確認後，員工們曬出的包包，確實是身為DIOR全球大使的Jisoo犒賞團隊的禮物。消息也引網友紛紛表示「真霸氣」、「雖然賺得多的人很多，但能對身邊人這麼好的人並不多，真的太了不起了」，讓不少粉絲開玩笑跪求入職機會。