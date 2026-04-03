記者蔡琛儀／綜合報導

大陸節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）於今（3日）晚正式開播，今年演出採不NG、無修音、真直播的方式播出，因此眾位姐姐們的初舞台演出也格外備受關注。今晚首位出戰的是大陸歌手烏蘭圖雅，以〈站在草原望北京〉應戰范瑋琪的招牌歌曲〈如果的事〉，可惜范瑋琪最後投票分數以些微差距落敗，表情更是難掩失落。

▲范瑋琪《浪姐7》初舞台敗給烏蘭圖雅，揭曉分數時她一度遮眼不敢看。（圖／翻攝YouTube／《乘風2026》）

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被問到這次為何會來挑戰，范瑋琪坦言：「也許我也是有一種想要再次證明給大家，不是一次失誤就抹煞掉我所有在音樂上面這麼多年來的一些成績。」她直言自己了解自己的音樂、聲線，「我也懂得我的長處、我的優點，所以我很希望透過浪姐每次的公演，讓大家可以重新檢視就是，我是會唱歌的人。」





▲▼范瑋琪難掩緊張還落淚。（圖／翻攝YouTube／《乘風2026》）

范瑋琪說為了這次初舞台每天都在加緊練習，「希望大家記得我是很愛唱歌的范范，我還是很愛我的音樂。」不過她疑似因為太緊張，一開始聲音有些不穩，一唱完更是忍不住在台上落淚，連說話自我介紹聲音都在發抖，甚至「范瑋琪太緊張了」還衝上微博熱搜。

緊接著上台的江語晨也敗給大陸女星孫怡，不過因她的分數比范瑋琪還低，讓范范得以脫離危險區。