記者吳睿慈／台北報導

「2026A.C.F秋葉原動漫祭」3日在台北松山文創園區正式揭幕，活動祭出連續3個晚上的「2026 A.C.F Rollout 傳奇祭」演唱會，第一棒由搖滾樂團FLOW帶來90分鐘的專場演出，滿滿的《火影忍者》系列歌曲貫穿，還有新歌〈5TELLA〉海外首唱，讓粉絲大呼90分鐘聽不夠，連柯震東也特別到場觀賞！

▲搖滾樂團FLOW開唱。（圖／2026A.C.F秋葉原動漫祭提供）



演唱會一開始，FLOW以《火影忍者》早期的〈Re:member〉瞬間點燃現場觀眾的情懷，全場跟著他們的歌聲，一起拿著螢光棒跟著唱、跟著呼喊，熱血度破表。主唱KEIGO用中文跟大家打招呼：「大家好，台灣，我們是FLOW。」他們持續用中文說：「再次見到你們，非常開心，我們知道台灣的大家非常喜歡日本動漫歌曲，我們會帶來很多動漫歌曲。」接著再用日文表示：「這次專場歌單是為動漫祭量身打造，希望將日本動漫音樂文化的熱情直接帶給粉絲，大家一起high到最後！」

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短暫聊天之後，FLOW獻上早期風格較清新的〈DAYS〉，這是《交響詩篇艾蕾卡7》第1期的片頭曲，帶有少年感的憂傷與希望，是許多老歌迷心目中的白月光。

▲柯震東熱情狂揮螢光棒。（圖／讀者提供）



值得一提的是，演唱會進行不久，戴著毛帽的柯震東與好友大飛一起低調入場，也是超級動漫迷的他，相當投入在FLOW的表演中，在台下熱情揮著螢光棒。中段FLOW安排了多首Cover歌曲向《火影忍者》的主題致敬，對粉絲來絕對是極大驚喜。

FLOW感性又熱血地表示：「謝謝你們，讓我們沒有放棄，看到台灣有這麼多人支持我們，現在在我們面前的人，全部都是我們的夥伴，大家還可以繼續嗨嗎？大家還可以繼續嗨嗎？」接著獻上更大的驚喜，就是新歌〈5TELLA〉海外首唱，在台灣堪稱「2026 A.C.F Rollout傳奇祭」獨家限定。

▲FLOW帶來多首《火影忍者》系列歌曲。（圖／2026A.C.F秋葉原動漫祭提供）



演唱會接近尾聲，FLOW終於祭出《火影》迷眼中的催淚神曲〈Sign〉，這首歌搭配動畫中自來也與宇智波鼬的關鍵劇情，承載了超強的情感重量，也證明了FLOW 不只能寫熱血歌，對於細膩情感也有極強的渲染力。當然最後，全球動漫迷最熟悉的日文歌之一、《火影忍者 NARUTO》第 4 期片頭曲〈GO〉前奏一出，全場氣氛沸騰，最後在〈GOLD〉歌聲中向大家承諾「我們一定會再回來的」。