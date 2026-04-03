周渝民重返歌壇內幕曝光！　點名3人給勇氣：沒有他們不會回來

記者蔡琛儀／台北報導

周渝民推出睽違多時的個人全新單曲〈誰給我的勇氣〉，這首歌源自「F✦FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會的solo舞台，演出後全球歌迷瘋狂敲碗，終於盼到正式發行，MV特地遠赴南義大利最美的阿瑪菲海岸線取景，跟著他走入義大利感受平靜與豐盛。

▲周渝民推出新歌〈誰給我的勇氣〉。（圖／相信音樂提供）

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〈誰給我的勇氣〉可見周渝民的全新蛻變，在他極具辨識度的中低音域注入全新氣息，透過獨特的語氣拿捏，拆解現代關係中平庸且寫實的糾結。他說：「有別於我以前唱過的歌型，新歌的由來蠻重要的，當初籌備演唱會時就希望能出新歌。」這是一份送給獨處者的禮物，願每一次獨處都能感受那份寧靜，慶祝每一次蛻變。

談到勇氣的來源，周渝民坦言一切來自年紀增長與人生淬鍊，「我的勇氣來自每一年每一年的增長，現在的我會向前看，我發現應該專注在我現在參與的事情上，打破喜歡舒適的我，後來我發現勇氣就來了！」重拾歌手身份的他，與言承旭、吳建豪、五月天阿信共同站上舞台，他感性說：「如果沒有他們願意一起，我應該沒有勇氣輕易回來！」

▲▼周渝民〈誰給我的勇氣〉MV遠赴義大利拍攝。（圖／相信音樂提供）

MV拍攝現場笑料不斷，周渝民與小男孩踢足球，被工作人員誇架勢十足，他信心十足自稱有「梅西的影子」，隨即自嘲其實是「沒戲」的影子；另與街頭情侶入鏡互動時，他也笑稱自己像站在旁邊的「電燈泡」，幽默發言讓拍攝現場笑聲不斷。​​​​​​​​​​​​​​​​

而「F✦FOREVER 恆星之城 巡迴演唱會 - 印尼站」原訂5月30、31日舉行，因演出舞台規模龐大、技術執行複雜，且考量後續拆台作業及場地交付時間有限，原訂時程無法於既定時間內完成相關作業，主辦單位宣布，日期改為5月29、30日，售票時間依然是印尼時間4月4日上午10點正式開售。