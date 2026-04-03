《奇葩說》辯手槓上李榮浩！　連拋五問轟「雙標」：為何才回應抄襲？

記者蔡宜芳／綜合報導

歌手李榮浩日前為歌曲版權向單依純開砲，沒想到砲火卻反燒到自己身上，再被挖出關於〈小眼睛〉一曲的抄襲疑雲。雖然李榮浩已出面澄清否認抄襲，但仍有網友提出疑點，《奇葩說》知名辯手席瑞更為此開槓，對其發出「五問」討說法。

▲李榮浩和單依純的版權風波牽扯出各種爭議。（圖／翻攝自微博）

席瑞2日在貼文中表示，自己拍攝的「五問李榮浩」影片甫上線就被檢舉下架，他也因此決定再用文字版表達質疑。他在第一問就直戳痛點問說：「李老師，十年了，為什麼偏偏是現在出來解釋抄襲的事？」第二問則針對李榮浩該首被稱「超越抄襲」的歌，版權至今仍登記在自家音樂公司一事要求正面說明，「我也想看看哪個牛逼的公司能把抄襲的事糊弄過去。」

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▲席瑞拍片質問李榮浩。（圖／翻攝自微博）

除了版權爭議，席瑞也對李榮浩粉絲的人身攻擊感到不滿。他在第三問中，質疑李榮浩是否該為粉絲的辱罵負責，也在第四問中批評李榮浩的維權作文「將侵權行為與關於仇恨的想像、審美的否定混在一起」，認為這並非就事論事。

席瑞更針對「微博升堂」提出第五問，直言既然法律可以解決，卻採用輿論審判的方式，難道真的不想讓大家參與討論嗎？喊話李榮浩的粉絲說：「別把路人逼到對立面，我想這不是李老師希望的。」

▲席瑞因公開批評李榮浩的抄襲疑雲，遭到對方粉絲攻擊。（圖／翻攝自微博）

此前，席瑞曾以辯論視角對李榮浩與單依純的爭端做出裁決。他認為，李榮浩在維護權益之際，反手為自己抄襲「正名」的行為極其精明，直指李榮浩的解釋前後矛盾。席瑞提到，李榮浩一邊控訴別人侵權，一邊卻將自己的抄襲解釋為「練習」或「桌面整理錯誤」，甚至稱100%相似是「超越抄襲」，這種態度過於霸道，「維權的理由和抄襲的借口對上了，這件事叫做『雙標』。」

席瑞強調，自己並非任何人的粉絲，過去也曾非常喜愛李榮浩的金曲〈模特〉，自己的看法是針對對方這次的發言，認為自己「還挺就事論事的」。他也重申單依純侵權是事實，但停止侵權應走法律途徑或直接溝通，而非公開升堂尋求輿論審判。

▲席瑞向李榮浩喊話。（圖／翻攝自微博／席瑞就是花花）

【席瑞社群全文】

因為李榮浩老師的粉絲，做了一個“五問李榮浩”的視頻，上線不到3分鐘被下架。

一堆人評論說，我算什麼東西，

我什麼都不算，那幹嘛那麼在意我那兩句話呢？

備錄個文字版吧。

第一問

李老師，十年了，為什麼現在出來解釋抄襲的事，十年過程中，你有很多次都可以回應，為什麼偏偏是現在？

第二問

有網友質疑，您“超越抄襲”的那首歌，現在版權還登記在您的音樂公司，請問是真的嗎？

我也想看看哪個NB的公司能把抄襲的事糊弄過去。

第三問

在上一條我關於這個事情的看法發佈後，你的粉絲對我也有不少的人身攻擊，言語辱駡，不堪入耳，你覺得你需要對此負責嗎？

第四問

你的粉絲說我應該就事論事，可是我看你的維權作文，把侵權行為與關於仇恨的想像、審美的否定混在一起，你覺得這是就事論事嗎？

第五問

你的粉絲覺得這件事與我無關，我在蹭熱度，

但我很好奇，法律可以解決的事情，

你採用微博升堂，輿論審判的方式，

真的不想大家參與討論嗎？

最後，別把粉圈這套弄到我這，不是批評李的發言，就是單的粉絲，也不是批評李的發言，我就對他的作品完全否定。

希望李老師的粉絲明白，李的很多歌是有像我這樣的路人在聽的。別把路人，逼到對立面，我想這不是李老師希望的。

【李榮浩針對抄襲疑雲之聲明】

這件事我不想躲過去

網上對我的抄襲風波 出道以來時而出現

首先我要說 我沒有抄襲！！

從入行以來給很多歌手寫過歌 有一首 叫《小眼睛》的歌曲 是我一直以來一個有口難辯的事兒 信不信是大家的權利 想罵的可以開罵

在這首歌的問題上 我認為已經超越抄襲 這就是那首歌原曲 100%一樣 換了位歌手唱了一遍

20年前剛來北京時 一邊以扒帶形式 （我記得在節目中還聊過這個） 練習音樂制作 有時候會填填詞唱進去 當作練習作曲 作詞 並不是拿來賣的 只是練習 也不可能賣掉 一聽就聽出來了 （大家可以理解為 按照買回來的書上譜子彈 然後錄下來 回看分析問題 練手 練腦） 當時就這樣 一邊練習制作 一邊寫歌 每個禮拜都會傳3-4首原創歌給到版權公司 這樣的日子大概持續了快10年

當時我還未養成每日整理桌面的習慣 所以我的電腦桌面是爆炸的亂 歌曲文件名字大部分都是 369 666 石榴 枕頭 面包之類的 這首拿來練習的就被我誤打包成一個rar文件發給版權公司

實際上傳給版權公司很多年 我記得好幾年都沒有賣掉

2013年出道做歌手 那時候事情非常非常多 版權公司怕我忙也很少與我聯絡 他們有權利直接授權 無需問過我

直到2016年這首歌發行時 看到有一首我作曲的叫《小眼睛》的歌曲 我的情緒是爆炸的 我在還沒聽的情況下 直接致電給版權公司 質問為何在我剛出道時 允許有一首叫《小眼睛》的歌 考慮我的感受了嗎 當時我剛出現在大眾視野 關於我的眼睛小這個事情 一直被拿來調侃 那年還沒那麽流行玩梗 這樣出來公開調侃我的外貌 居然還寫成一首歌 我接受不了 抱歉那時剛出道還有些外型包袱 所以叫《小眼睛》是我當時最先生氣的點

直到我聽完這首歌 我打給版權公司說清原由 問他們怎麽處理 他們說去聯系一下 海外的原作者 想想辦法 如何處理 後來不了了之 再後來我原本簽署的這家版權公司在當地結業不做了 導致更加不了了之

這個事在我心中堵著 太多年

1.我沒有抄襲！！哪個250抄襲的人會抄的100%一樣 這就是那首歌原曲 換了位歌手唱了一遍

2.剛出道都在調侃我小眼睛 我怎麽可能自己寫了首小眼睛 讓別的歌手唱 要是我自己唱就算了 也算有個態度

3.16年我剛出道 處事都非常小心翼翼 怎麽會給自己挖這麽個明顯的大坑

其實現在這樣 我心里反而踏實了很多 這件事我一直堵著太多年了 卡著處理不處理都不是 怎麽都是個難受

我已經請同事去主動聯絡 10幾年前這位海外的作者 把事情經過告訴他 沒辦法rar文件包是我發的 也成了發行的事實 我一定認 但不管對方如何決定 我都會與這件事中所有被牽連的人道歉並且賠償 這本就是我該做的 這歌本來就是他的 但我沒有抄襲 哪個250會抄的100%一模一樣

這件事一定會有結果 但不是說半小時那麽快 畢竟跨境 我這段話翻譯就要翻譯一下 想罵的現在可以開始罵了 我確實該罵 也要謝謝大家的嚴格監督 幫我了結了一個心事

除了這個烏龍事件 其他部分網友提到那些歌 就是打死我 罵死我 把我祖墳刨了 把我頭剃了 我也不認 我沒有抄襲

再說幾點題外話

1.我從出道以來講話就不太像個藝人 我嘗試過一段時間 太難受了 所以放棄了 我沒什麽特別的 我也不是什麽神人 厲害人 千萬不要神化我 這幾天我看到大家對我的誇獎 我認為我沒那麽厲害 也不要因此喜歡我 我會覺得很奇怪 這話我幾年前也講過

2.我早已發現我不太適合做藝人這個問題 與其出現在電視節目里宣揚自己多厲害 我更喜歡練琴和編曲 在網上啥話都亂說 大家可以看看我過往的社交平台就明白 我沒有說謊 因為我也實在不喜歡這些氛圍 大家可以去查查 我從幾年前就開始主動淡出熒幕 只是做專輯和線下演出 業內的朋友也可以去跟導演老板們八卦 我這幾年當面婉拒過多少綜藝節目和晚會 去過我演唱會的朋友更加了解我說的這一切

3.別去找單依純粉絲 這不是她粉絲做的 是有人希望我生氣 從而繼續在網上指責她 這不關單依純粉絲的事 至於是什麽群體 我不清楚 也不想清楚