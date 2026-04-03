學霸正妹歌手驚爆「結了4次婚」！　遭疑懷孕...親自回應了

記者蔡琛儀／台北報導

學霸歌手蔡佩軒日前特地返台辦理結婚登記，讓她幽默笑稱自己彷彿經歷了「四次結婚」，前三次分別在加拿大和新加坡辦宴席，第四次才在台灣登記，也溫馨提醒大家，若在國外辦婚禮，一定要記得先在台灣登記，以免後續流程繁瑣。

▲蔡佩軒洋溢新婚幸福。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

因為早起排隊登記結婚，她還幸運買到近期爆紅的「杜拜巧克力千層」，開心曬出放閃合照，沒想到粉絲秒歪樓留言問：「是不是懷孕了？」蔡佩軒對此澄清，目前仍在享受兩人甜蜜世界，若有好消息會再跟大家分享。

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她升格人妻後形象大翻轉，從文青女孩搖身一變為霸氣女總裁，粉絲直呼超愛新風格。近期她不僅沉浸在與老公J先生的甜蜜兩人世界，也帶來《傷心藥房》企劃第三波單曲〈數1234〉。

▲蔡佩軒日前特地返台辦理結婚登記。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

音樂上蔡佩軒依舊火力全開，〈數1234〉以「數拍子」為核心隱喻，象徵人們在心碎時試圖用節奏整理情緒，感情卻從不照著拍子走。歌曲從壓抑的鋼琴人聲堆疊至副歌電吉他的情緒大爆發，她期盼陪伴歌迷在傷痛中傳遞「仍願意去愛是一種能力」的溫暖信念。​​​​​​​​​​​​​​​​