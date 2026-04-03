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把腦瘤變作一條魚！澳洲神片逼哭全場　兒童影展《原來海上沒有島》奪台灣大獎

記者蕭采薇／台北報導

由公共電視主辦的「2026第十二屆台灣國際兒童影展」（TICFF），歷經多日的精彩放映後，2日晚間於台北舉行盛大的「影人之夜」，為台北場次畫下完美句點。現場齊聚海內外優秀的影視工作者，並同步揭曉備受矚目的「國際競賽」得獎名單，其中多部充滿洋蔥與深度的神作，讓現場觀眾為之動容。

▲「2026第十二屆台灣國際兒童影展」，台灣獎由劇情片《原來海上沒有島》奪下。（圖／公視提供）

▲2026第十二屆台灣國際兒童影展，台灣獎由劇情片《原來海上沒有島》奪下。（圖／公視提供）

台灣之光！《原來海上沒有島》奪大獎

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在本屆激烈競爭中，由台灣新銳導演王智祥掌鏡的劇情片《原來海上沒有島》順利將「台灣獎」留在自家主場。該片以細膩的手法描繪兩岸家庭的分離，透過孩童純真的視角，望向無法跨越的海洋與無盡的等待，情感後座力極強。而拿下「最佳電視/網路節目」的，則是已經坐擁兩座金鐘獎肯定的《歡迎光臨我的牧場》，節目帶著觀眾直擊台灣在地農牧場，引導孩子們深刻體會動物照護與土地的珍貴連結。

把腦瘤化作一條魚！澳洲短片超催淚

國際競賽單元同樣亮眼！「最佳劇情短片」由澳洲佳作《我爸腦袋裝魚！？》奪得，劇中父親為了讓女兒理解自己腦中的腫瘤，溫柔地將其比喻為一條魚，並用「釣魚」的概念向孩子解釋殘酷的手術過程，巧妙又催淚的父女互動惹哭不少觀眾。而「最佳劇情長片」則頒給了印度電影《夏日的藍色夢想》，講述三名孩童為了打造專屬泳池，攜手打破社會階級藩籬的動人故事。

▲「2026第十二屆台灣國際兒童影展」，「最佳劇情短片」由澳洲劇情片《我爸腦袋裝魚！？》榮獲。（圖／公視提供）

▲2026第十二屆台灣國際兒童影展，「最佳劇情短片」由澳洲劇情片《我爸腦袋裝魚！？》榮獲。（圖／公視提供）

動畫類獎項方面，曾入選安錫國際動畫影展的《我的凡爾賽日記》抱走「最佳動畫長片」，細膩描寫失去雙親的女主角如何在悲傷中與疏離的舅舅重建家庭溫暖；「最佳動畫短片」則由《蘿拉的魔法鋼琴》拿下，呈現動人的手足情誼。

影視創作者影響深遠！影展下一站移師高雄

遠赴來台的國際評審、比利時公視VRT戲劇節目總監Anne Dreesen在典禮上感性地說：「兒童影視創作者對孩子的一生有著深遠而持久的影響，創作者們不要低估自己的工作，優質的影片與節目在孩子成長階段中扮演了關鍵的角色，能幫助孩子們學習各種重要課題。」

▲「2026第十二屆台灣國際兒童影展」，「最佳劇情長片」由印度劇情片《夏日的藍色夢想》榮獲。（圖／公視提供）

▲2026第十二屆台灣國際兒童影展，「最佳劇情長片」由印度劇情片《夏日的藍色夢想》榮獲。（圖／公視提供）

對於影展在台北的熱烈迴響，公視總經理徐秋華於本屆兒童影展閉幕致詞中，對各界的熱情參表達誠摯感謝，她表示：「感謝在場每一位創作者，是你們的作品，讓台灣的孩子看見了世界的廣大、也感受到了影像帶來的喜怒哀樂。我還要代表公視，感謝我們所有的合辦、協辦、協力單位，更要感謝這幾天在第一線衝鋒陷陣的策展團隊與工作夥伴，影片中每一個的瞬間，背後都是你們的汗水，謝謝你們！」

連假溜小孩好去處！新美館聯名放映只到4月底

為了讓好作品遍地開花，本屆影展更首度與新北市美術館探索基地跨界合作，打造期間限定的「新美Fun映」活動。現場結合環境永續、生命教育等主題，精選歷屆優質短片與「小導演大夢想工作坊」的心血結晶輪番播映。沉浸式的繽紛展場設計，絕對是親子共賞、激發孩童想像力的絕佳去處，展覽自即日起一路展出至4月26日，千萬別錯過！

▲「2026第十二屆台灣國際兒童影展」，「最佳電視網路節目」由曾榮獲兩項金鐘大獎的《歡迎光臨我的牧場》拿下。（圖／公視提供）

▲2026第十二屆台灣國際兒童影展，「最佳電視網路節目」由曾榮獲兩項金鐘大獎的《歡迎光臨我的牧場》拿下。（圖／公視提供）

 

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