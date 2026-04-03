抵擋不住白冰冰「強力攻勢」　方文琳睽違10幾年重拾麥克風演唱

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》「童年旋律齊歡唱紅白戰」，邀請到永遠的歌王小朋友黃西田與玉女掌門人方文琳。黃西田帶著陳思安、明亮、曾瑋中演唱〈天天開心〉，經典金曲讓全場high到最高點。

▲陽帆(左起)、黃西田、方文琳與白冰冰。（圖／民視提供）

睽違歌唱舞台10幾年的方文琳，聊到近幾年都是在戲劇上工作，這一次來到節目，真是抵擋不住冰冰姐「強力邀約」，難得演唱一首〈困砂〉，方文琳笑說：「實在太久沒拿麥克風唱歌，喉嚨受傷後更不太唱歌，這次挑選的歌曲看似平淡旋律但不太好唱，不管唱得如何，感謝冰姐邀約來到這舞台」。

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▲陳思安演唱。（圖／民視提供）

黃西田出道60多年、方文琳笑說從駐唱開始今年剛好出道40年，提到當時駐唱沒有知名度，是參加友台歌唱節目被劉文正發掘，變成偶像玉女歌手，兩位前輩資力驚人，出道這麼多年卻是在《超級冰冰Show》首次合作，陽帆甚至說當年要級數夠的玉女，才能被放在摩托車後面的擋泥板，方文琳當時就滿街跑都是她的擋泥板照片，方文琳笑說難怪當時我都覺得臉上有泥巴的感覺！

適逢兒童節，今天主題「童味滿滿」，曾瑋中、林奕妘演唱〈無力去愛誰〉與日本原曲、蔡亞露演唱〈健康歌〉一起與觀眾歡度兒童節。比賽越來越緊張的「超級孩子王」，周柏霖、周祐均已經打掉7組小朋友大戰13回合平手的比賽，對上纏鬥已經的陳宥辰、賴哿萲，直球對決問周氏兄弟是不是該有勝負了？周氏兄弟更是發狠說不會輸比賽，火藥味與戰鬥力十足的「超級孩子王」比賽越來越緊張。