范瑋琪登《浪姐7》挑戰0修音直播開唱　小S驚呆：你非常有種

記者蔡琛儀／綜合報導

大陸節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）將於今（3日）晚上正式開播，今年演出採不NG、無修音、真直播的方式播出，因此今晚的初舞台演出也格外備受關注。范瑋琪（范范）將挑戰招牌歌〈如果的事〉，在圈內人緣頗佳的她，包括好姐妹小S、吳佩慈、阿雅、范曉萱、A-Lin、賈靜雯都錄影為她打氣。

▲▼小S說范瑋琪上《浪姐7》很有種。（圖／翻攝范瑋琪小紅書）

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小S幽默說：「我個人覺得你真的是非常的有種，因為我是絕對不敢去的，以你有種的程度，一定能拿到非常好的成績。」吳佩慈也許願：「祝福范范在浪姐有很好的表現，唱很多自己喜歡的歌，認識很多新朋友，或許在跳舞也會有一些進步。」曾參加過《浪姐》的好友阿雅則激動笑說：「我真的覺得你很勇敢，我真的很期待看到范范跳舞。」

《浪姐》前輩賈靜雯則給出建議：「發揮平常的日常，去交朋友，放輕鬆、放輕鬆、放輕鬆，這是我給你的建議。」A-Lin浮誇搞笑：「什麼？什麼？范范姐要去浪姐了？掌聲鼓勵！」接著才表示：「浪姐很辛苦的欸，我在這邊祝福范范姐，不要熬夜，但是不可能的，你一定會熬夜。」

▼范瑋琪上《浪姐7》好友打氣。（圖／翻攝范瑋琪小紅書）